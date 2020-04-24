国家网信办开展为期2个月专项整治行动 严厉打击网络恶意营销账号

人民网北京4月24日电（许维娜）网信办官网24日发布消息称，今年3月以来，多个网络账号炒作“疫情之下的某国：店铺关门歇业，华商太难了”“多国渴望回归中国”“钟南山：5月疫情将全面爆发”等“标题党”文章，散布虚假信息，造成极为恶劣的社会影响。

针对上述问题，国家网信办有关负责人表示，部分网络账号为获取流量和广告进行恶意营销，有的无中生有造热点，引发社会恐慌；有的冒用权威人士名义，发布谣言误导公众；有的炮制耸人听闻标题，引发群体焦虑和不安；有的恶意篡改党史国史，鼓吹历史虚无；有的诋毁抹黑英雄烈士，消解主流价值观；有的大打色情“擦边球”，影响青少年身心健康；有的大搞“黑公关”敲诈勒索，侵害企业或个人合法权益。这些恶意营销行为扰乱了正常网络传播秩序，损害了广大网民利益，应该予以坚决打击。

该负责人还表示，按照国家网信办统一部署，近日北京、上海、广东等地网信部门积极作为，腾讯、新浪、今日头条、网易、趣头条等网站平台主动开展自查自纠，全面排查平台内网络账号恶意营销问题，集中清理相关违法违规信息，严肃处理涉及恶意营销的网络账号。据初步统计，已清理相关文章6126篇，关停账号18576个。

据悉，即日起，国家网信办将组织各地网信部门开展为期两个月的网络恶意营销账号专项整治行动，进一步聚焦突出问题，压实主体责任，加大惩治力度，对问题严重、影响恶劣的网站平台、网络账号及相关责任人依法依规严肃处置，并向社会公众通报处置结果。

(责编：许维娜、夏晓伦)