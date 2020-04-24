2000万网友买空柞水全县木耳 菜鸟7天发出10个月货量

“发货进度怎么样了？”从4月22日起直至今天，菜鸟乡村物流小二尹亚丽，每隔几个小时都会向柞水县物流运营中心内发货的伙伴打个电话追问。
一夜之间，陕西柞水县成了全国网红县，全县木耳被全国吃货买空了。4月21日晚上，2000万网友涌进淘宝抢购。“宝宝们，没有货了，我们县的木耳都被你们买完了！感谢热情的网友们！”柞水县副县长张培，在农民主播李旭瑛的直播间向网友致谢。
而面对一夜暴增的物流订单，她心里开始打鼓，“能不能及时保质保量地发货？时效能不能满足？”
4月22日凌晨3点，菜鸟乡村物流小二尹亚丽连夜向李旭瑛给出了物流解决方案。5个小时后，30多名负责打包的圆通小二入场，开始了每天工作18个小时的发货节奏，预计将这些货全部发完最快需要7天。尹亚丽介绍，该店铺在4月21日、22日两天产生的物流订单量，相当于日常10个月的量。
2018年12月，菜鸟乡村提供技术解决方案，圆通牵头在柞水县建设运营农村电商物流中心，将分散在县城各地的快递公司集中起来进行共配共揽，实现了县、乡镇、村三级统一配送，有效降低了物流成本。尹亚丽介绍，该中心每天能分拣1.2万件快递。
过去几年，菜鸟乡村物流联合通达系快递形成一张遍布县、乡、村的三级物流网络，在全国建立超过650个县仓，服务覆盖超过3万个村，有力保障了农货进城。据记者了解，2019年全年，菜鸟乡村物流帮助陕西省农民运出黑木耳、香菇、腊肉等农产品超过170万吨。
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