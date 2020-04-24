上新了，你们要的国潮单品来了！

近年来，“国潮”悄然兴起，并刮起强烈风暴。融入中国传统文化元素的国潮单品，常常脱颖而出成为“爆款”，在全球时尚舞台刮起“中国风”。从焕发新生到全球圈粉，国潮单品用自己的方式，诠释了独一无二的东方美。
东方新国潮，向美力而生。2020年，完美国潮，全面C位出道。结合国潮热，完美公司推出国潮新尚套装，设计灵感来源于三国时期曹植创作的辞赋名篇《洛神赋》。“翩若惊鸿，婉若游龙。荣曜秋菊，华茂春松。”鸿雁、菊、松等代表中国传统美学的设计元素被运用到产品包装中，赋予产品更多美学价值和文化内涵，顺应当下文化风尚，以“国潮”之姿实现品牌与消费者的全新链接。
国潮是国与潮的结合、传统和现代的结合、智造与品牌的结合、情怀与自信的结合。完美芦荟胶正是当之无愧的“国货之光”。20多年来，完美芦荟胶畅销不衰，成为粉丝们争相种草的经典国货。以芦荟起家的完美公司，更将芦荟应用于健康食品、个人护理等领域，打造出众多家喻户晓的产品。
回看芦荟胶的诞生，其实动机很简单——满足消费者的需求。从精选 “库拉索芦荟”原料，到依据中国发明专利（专利号：ZL 2009 1 0038355.9）制得产品。通过“冷冻稳定法”从草本植物芦荟中提炼精华；从尝试上百种配方和配比实现快速灌装，到引进国外高科技智能生产线，用AGV机器人搬运成品；从技术研发、原料遴选，再到质检生产、物流仓储，芦荟胶可谓层层把关。从一支小小的芦荟胶可以看到完美对产品的严苛要求，见证了公司从“制造”到“智造”的发展。
与此同时，完美国潮新尚套装还包含了玛丽艳盈幻柔润变色唇膏产品以及配套的口红包，唇膏同样采用国风设计，卓越的品质，加上出众的设计，这样的国潮谁不爱？在这样一个民族文化认同、国货文创崛起的节点下，完美公司推出国潮风产品，将掀起新一轮的消费文化热潮。
完美公司表示，产品、理念、个性、技术等基本构成元素需要与时俱进、推陈出新，不断引领“国潮”新风尚，让中国创造、中国文化、中国元素成为永远的市场热点。（胡可璐）
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