技术迭代引领服务变革 贝壳找房升级新居住战略

春天万物新生、光亮风柔。刘先生却被一件与“家”相关的大事绊住了。眼瞅着时间一天一天过，原本应该住进去的房子，因为业主本人远在加拿大，业主妻子也不在京，刘先生的贷款手续无法跨国跨三地同时当面办理。

为刘先生服务的贝壳找房小哥，此前历时多天，已经多次邮寄国际快递，艰难筹备着交易流程的每一步，而贷款流程更是繁琐复杂。

4月3日，贝壳app线上贷签产品系统上线，交易平台产品运营在北京光大银行进行线下产品测试，在与客户经理、交易主办介绍了贝壳app线上贷签产品后，大家决定为刘先生用线上贷签的方式解决困难。

4月4日晚7点17分，经纪人协调卖方时间后，进入线上贷签环节。在多方视频见证下，首先是业主配偶进行签约，交易主办在开场时进行了各方参与人的介绍以及服务全流程的介绍，业主配偶通过贝壳app完成贷款信息的填写与确认后，先行通过电子签约完成了需要夫妻双方共同签字的首付款确认书及面谈表，用时不到30分钟。

而后由业主本人进行材料签署，虽然有14个小时的时差，但是身在加拿大的业主一大早就好奇在等着了，相比较业主配偶而言，只用了17分钟就通过贝壳app完成了线上贷款签约，这17分钟内，还包含了贷款条件、时效咨询、缴税过户安排沟通等内容，实际上使用电签签署银行材料的的时间不到5分钟！签署完“告知服务”后，业主感叹：太省事了，省了不少时间，很方便！

刘先生终于如愿，可以在春天住进新家。

实际上，贝壳早已经在研究房产交易的线上解决方案，因为人们活动范围越来越大，时间成本越来越高，同时协调买、卖、贷数方面的时间就越来越难，经常会出现这种情况：协调沟通时间用了一周，签约路上耗费一个小时，面对面签约20分钟完事。

让房产交易像电商一样便捷，居住领域的消费者也能享受互联网时代的便利，这是贝壳找房给技术部门定下的目标。

但每一个创新都不是容易进行的，房产交易流程有二十多个环节，涉及到业主、买家、房管部门、银行、中介多家主体，每个环节也都存在风险，没有成熟、系统化的对接就难以完成。

目前，贝壳app线上贷签产品系统已经和多家银行获得合作，提供全流程的线上居住服务。一位招商银行的贷款专员说，“任何传统模式的改变或者打破，都会有新的挑战，也会面临重重阻力，在推进线上签约过程中，有一个很重要的角色就是主业，所以业主的配合至关重要，在推进线上签约前期，有很多主业不太放心，所以经纪人就不耐其烦的向业主介绍线上签约的流程和利弊。记得一个在北京的业主，她谨慎敏感，刚开始不放心线上流程，后来贝壳的服务者就跟她多次讲解流程，并协同我们银行的工作人员一起跟她做了个流程模拟，她才放心，签约后贷款很顺利。客户最后向贝壳和我们银行都表示了感谢，特殊时期，用科技手段为业主的健康和财产保驾护航。”

大“家”的问题，他们有更多想法

科技的便利正在深入生活，“衣、食、行”领域的服务，人们也越来越习惯通过云平台来实现工作、生活、学习、购物、交易，这是大势所趋。

而房子与人们的生活息息相关，越来越多的人体会到有一所适合自己的房子的重要性，可以说居住质量的高低直接决定了现代人的生活品质下限。而房产经纪平台要做的就是让购房人更快、更顺畅地买到房子，享受到高质量的居住服务。

如果在手机上看到心动的房子，在购房APP上就能全面了解房子的角角落落、小区和周边配套，还能直接拉上经纪人问东问西，考虑清楚之后，动动手指就能签约、贷款，最后一次性在线面对面确认交易、拿到钥匙，就可以拥有喜欢的房子，不用一次次请假跑腿，这可能这是很多消费者希望看到的设想。

贝壳找房基于此前积累的大数据和技术，陆续上线VR售楼部、租房及二手房在线签约、线上贷签、资金存管等功能。

现在在贝壳APP上可以通过VR看房直观感受房屋的布局、装修、空间尺寸、光线，还可以“点名”经纪人互动交流，安排在线讲房，了解政策和市场交易动态。如果决定要定下这套房子，下定、签约、贷签都可以在线上进行，并且所有交易流程的进展情况在贝壳APP上也会实时同步，让消费者可以享受全套的线上居住服务。

互联网给新的居住时代带来的便利，解决的是日常工作、生活中需要效率、时间、便捷的住房服务需求。

多位通过线上化解决了居住服务需求的消费者都表示，以前大家对居住服务流程的印象就是“耽误时间”，“跑来跑去“，“十分辛苦”，现在随着贝壳在办理流程上不断地优化，也可以做到减少跑流程的时间，大大提高了办理后续流程的效率。最重要的是还能在特殊时期及时解决了问题，现在解决住房问题也离不开互联网了。

当前，贝壳找房已进驻全国110个城市，入驻合作新经纪品牌超过250个，连接经纪门店超过4万家，服务超过37万经纪人。随着贝壳如视VR技术的不断迭代，在技术全面赋权消费者背景下，截至目前贝壳如视累计扫描和重建VR房源已经突破400万，3月VR看房日均浏览量316万次，人均停留时长较普通房源增加150%。

近期贝壳还推出了被窝装修，利用AI设计技术、基于如视VR近十万套室内设计方案和百万真实三维空间内的家装理解，结合深度学习能力，能为用户提供包含平面方案设计、硬装软装搭配、三维装修效果在内的自动化完整室内设计服务。用户可在百万真实户型中选择自己的家，选择偏好风格、家庭成员等，1分钟即可获得可展示、可游走、可交互的个性化设计方案。

目前，大居住行业正处在消费互联网和产业互联网融合的前沿，而贝壳找房正在构建一个全新的、线上线下一体化、透明、有序、健全的房地产交易基础设施平台。

快和安全，一个都不能少

实际上，贝壳找房一直在通过技术提升和团队服务能力的提高来保障交易的安全性和体验。2019年，贝壳专门开发了贝壳经纪学院App，为超过30万经纪人提供培训学习480万小时，并新增400门线上课程，让经纪人的平均学习时长增加了近2.5倍。

同时，贝壳找房还从“发布真房源”、“红黄线制度”、“贝壳信用分”、“有承诺有赔偿”等诸多方面，基于产品技术、基于大数据重构业务规则和流程，让居住服务不留漏洞。线上签约的数据电文和纸面合同一样，是书面形式的一种，具备相同的法律效力。此外，线上签约合同内容电文化，线上签约要求内容一致方可签约，甚至还规避了纸质合同易篡改，纠纷理不清的风险。

在贝壳APP上就可以看到别人对经纪人的评价、打分，看到房源的所有利弊，在交易中随时知道进行到了哪个环节、谁在帮忙“跑腿”，贝壳找房的线上化给了消费者更透明的信息和更多知情权，也让消费者有了更多选择权。

有业内人士评价，贝壳找房所做的时期是在推动行业向前发展，以前经纪人是在推销房子，好房子被藏着掖着，现在是让消费者先用VR看到房子，经纪人帮助消费者做合理的选择、办理交易手续，新旧对比，一切都改变了。

在贝壳找房两周年大会上，贝壳找房CEO彭永东表示， 科技存在价值观，数字化和服务者是相互作用的。工具放大了所有能力好的经纪人，他们是有价值观的，因此价值选择会重新定义服务者。“行业中的服务者越来越关注自己的能力、职业操守以及提供的价值，这就是大写的服务者。而服务者的改变将带来整个行业服务的大幅提升”，让居住服务更有水平和技术含量。

居住服务全线升级，新的时代到来了

在谈到技术带来的居住服务变革时，彭永东介绍说，“新居住用数字化的办法，把服务者、消费者从物理空间中解放出来，重新打造了交互场景，改变了流程、效率和体验，为消费者赋权，为经纪人赋能。以VR售楼部为例，给出VR空间里更高效的互动方式，更有保障的交易承诺，使得用户的看房时间成本大幅下降，对于房源和经纪人的选择权大幅提升，对于不同经纪人的能力可辨识度大幅提升，推动经纪人不断增长能力，提高服务硬实力。”

截至目前，经过大量的技术开发和测试工作，贝壳找房已经在房产交易、租赁、装修等领域提供具备全流程服务闭环的能力，而且贝壳找房还走进社区，为本地居民提供社区服务。贝壳倡导的为社区做公益、帮助老旧小区清洁卫生、义务做电商配送、快递包裹配送等居住服务。

2020年3月，贝壳总部所在地的北京，通过约400家链家门店提供了超过22万次多点社区电商配送和20余万次快递包裹配送，解决了快递人手不足、小区居民出门不便的问题。

贝壳找房还宣布2020年将发放100000个校招offer，创造中国服务者新供给。 同时，贝壳找房将为服务者提供更好的招募、培训、学习成长的服务支持政策，包括全年5000万小时学习计划，助力经纪人职业化，提高服务品质。

彭永东认为，贝壳的初衷和目标是提升居住服务效率和用户体验，让消费者能够享受便捷、品质的服务，让好的服务者能够提升自己、产生个人品牌，“一个案例也不一定能说明什么，还有下一个以及再下一个，当我们悬置这些，而看到房源侧推出的“7天无理由退款”以及经纪人、置业顾问们积极地练习在VR里如何能讲得更好时，行业的已经在不知不觉中发生了改变。”

当技术和数字化改变居住服务体验，服务者获得积累服务正能量的规则和能力，新居住的时代也就到来了。（夏晓伦）

(责编：毕磊、夏晓伦)