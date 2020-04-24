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2019年度全国打击侵权盗版十大案件公布

2020年04月24日19:24  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月24日电 （任妍）近日，国家版权局联合全国“扫黄打非”工作小组办公室，遴选了2019年度全国打击侵权盗版十大案件，涵盖新闻出版、影视、图片、文学、动漫等领域，这十大案件分别是：

1.北京中兴华睿科技发展有限公司侵犯新闻作品著作权案

2019年6月，根据举报线索，北京市文化市场行政执法总队对该案进行调查。经查，2019年3月至7月，该公司未经著作权人新华通讯社许可，通过其运营的“新华丝路网”向公众传播《“一带一路”结硕果 中哈合作再向前》等新闻作品，其中侵权文字作品140篇、摄影作品110幅。2019年7月，北京市文化市场行政执法总队对该公司作出罚款20万元的行政处罚。

2.上海“补时点播影院”侵犯影视作品著作权案

2019年2月，根据国家版权局关于打击院线电影侵权盗版专项工作部署，上海市文化和旅游局执法总队对该案进行调查。经查，该点播影院经营主体为上海此景文化娱乐有限公司徐汇分公司，通过点播系统和投影仪等放映设备向用户提供《黑豹》等263部电影作品的点播、放映服务，其中80部电影作品经美国电影协会北京代表处确认未获授权、183部电影作品无法提供授权材料。2019年12月，上海市文化和旅游局执法总队对该公司作出罚款20万元的行政处罚。

3.江苏南京“韩剧TV”APP侵犯影视作品著作权案

2019年3月，根据江苏省打击网络侵权盗版集中办案周行动搜集线索，江苏省南京市文化市场综合执法总队对该案进行调查。经查，南京乐酷网络科技有限公司未经著作权人许可，通过其运营的“韩剧TV”APP，向用户提供88部影视作品的在线播放，并通过发布广告牟利。2019年9月，南京市文化市场综合执法总队对该公司作出没收违法所得2万余元、罚款83.9万余元的行政处罚。

4.广东珠海向荣玩具厂卡通玩具侵犯著作权案

2019年1月，根据权利人投诉，广东省珠海市文化广电旅游体育局对该案进行调查。经查，该玩具厂未经“宇宙英雄奥特曼”系列影视作品及人物形象美术作品著作权人许可，私自开发2套模具生产加工奥特曼系列玩具并进行销售，非法经营额4.8万余元。2019年5月，珠海市文化广电旅游体育局对该玩具厂作出没收侵权复制品、罚款20万元的行政处罚。

5.上海陈某等侵犯影视作品著作权案

2019年3月，根据公安部、国家版权局关于打击院线电影侵权盗版专项工作部署，上海市公安机关对该案进行调查，抓获犯罪嫌疑人12名。经查，2017年7月以来，陈某等人运营“子墨影视网”“秋霞电影网”“最快资源网”等10个盗版影视资源网站，下载、传播包括《流浪地球》等春节档电影在内的影视作品2400余部，并通过添加境外赌博网站广告获利，涉案金额1250余万元。2019年11月，上海市第三中级人民法院以侵犯著作权罪，判处陈某有期徒刑四年六个月，并处罚金五十万元；判处林某有期徒刑二年十个月，并处罚金十七万元；其余6人分别被判处有期徒刑并处罚金。

6.山西长治“圣城家园网”侵犯著作权案

2019年1月，根据权利人投诉，山西省、长治市两级公安、版权部门成立专案组，对该案进行调查。经查，朱某某等以营利为目的，盗用他人身份信息进行网站备案，大量提供未经授权的电影、音乐、游戏、软件等盗版资源供会员公开下载，通过会员费与广告牟利，涉及影视作品16700余部、音乐作品16300余个、游戏作品4700余个、软件作品9900余件，网站注册会员达200万人次，点击量达13亿次。2019年12月，长治市壶关县人民法院以侵犯著作权罪，判处朱某某等人有期徒刑三年六个月不等，并处罚金八十一万元不等。

7.江苏徐州“5·10”侵犯图片作品著作权案

2017年5月，根据举报线索，江苏省徐州市公安、版权部门成立专案组，对该案进行调查。经查，2015年以来，雷某投资建设7kk图片网，由谢某某负责网站管理与图片编辑。二人未经著作权人许可，擅自传播他人图片作品，并植入广告牟利240万余元。网站非法传播图片累计290万余张，经抽取3798张照片鉴定，均与著作权人原版照片构成实质性相似。2019年2月，徐州市中级人民法院以侵犯著作权罪，判处雷某有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金一百三十万元；判处谢某某有期徒刑一年六个月缓刑二年，并处罚金十万元。

8.安徽肥西谢某等侵犯著作权案

2016年11月，根据举报线索，安徽省、合肥市、肥西县三级版权、公安部门成立专案组，对该案进行调查。在北京市和通州区公安、版权部门支持配合下，专案组赶赴北京等多地调查取证。经查，谢某等人自2016年1月以来，在淘宝网先后开设三家图书专营店，共销售各类侵权盗版图书22.12万笔、178万多册，销售总额1520余万元。2018年11月，合肥高新技术产业开发区人民法院以侵犯著作权罪，分别判处15人有期徒刑五年至有期徒刑二年不等，并处罚金三百一十六万余元，没收违法所得二百四十三万余元。2019年6月，合肥市中级人民法院对该案进行二审判决，维持原判。

9.江西九江陆某等侵犯网络文学著作权案

2018年11月，根据举报线索，江西省九江市湖口县版权执法部门对该案进行调查，发现涉嫌构成犯罪，依法移送公安机关。经查，陆某等5人自2015年开始，先后开办“乐文小说网”“去看书小说网”“等多个网站，非法采集、发布大量未经授权的网络文学作品，并在网站内嵌入广告牟利，涉案违法所得847万余元。2019年12月，九江市湖口县人民法院以侵犯著作权罪，判处陆某有期徒刑四年，并处罚金一百一十六万元；判处刘某阳有期徒刑三年九个月，并处罚金八十九万元；判处其余3人有期徒刑缓刑并处罚金，并没收全部违法所得。

10.山东菏泽“3·12”侵犯著作权案

2018年3月，根据群众举报，山东省菏泽市、定陶区两级版权、公安部门对该案进行调查。经查，闫某某等委托菏泽新华贸易公司和菏泽义信印刷厂承印，通过网络平台注册账号，非法印刷、销售盗版雅思系列图书。执法部门共查处印刷、销售窝点10个，查获盗版书籍25万余册，盗版配套光盘1.5万余张，涉案金额达1500万元，抓获犯罪嫌疑人13人。2019年6月、7月，菏泽市定陶区人民法院以侵犯著作权罪，分别判处闫某某等9人四年至一年六个月有期徒刑不等，并处罚金六万至一万不等，没收违法所得共计117万元。 

(责编：任妍、孙阳)
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