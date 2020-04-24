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彩电“中国芯”强势崛起 5G+8K成超越机会点

2020年04月24日16:45  来源：新华网
 
原标题：连发5款8K电视 长虹凭实力占得5G先机

　　5G来了，首批成熟的应用领域有哪些？通信行业基本形成了“3+4+X体系”的共识。即三大应用方向，产业数字化、智慧化生活、数字化治理；四大通用应用，4K/8K超高清视频、VR/AR、无人机/车/船、机器人；X类行业应用，包括5G应用到工业、医疗、教育、安防等领域，产生X类创新型行业应用。

　　其中，4K/8K超高清视频尤为吸引眼球。实际上，以央视为代表的电视媒体已经开始尝试在重大活动中采用8K直播。8K离普通人的生活并不远，这也意味着未来8K电视的需求即将爆发。

　　从最初的CRT，到此前的液晶、OLED、激光显示等，长虹始终围绕着满足人的视听体验升级技术、开发产品。如今5G来了，8K蓄势待发，长虹于22日晚一连推出了5G+8K闪电侠、110"探索者、Mini绘图师、Q7ART艺术家、D8K大魔王等5款8K电视新品。一次推出5款系列新品，传递出“长虹电视，与世界一同迈向8K时代”的信号。

　　此次发布的五款新品，可谓非常惊艳。比如，超高8K画质，更加强劲的性能配置，更强大的交互功能，更惊艳的外观设计等。据悉，这些产品均采用集成华为分布式能力的长虹新一代极智屏，使用Cast+实现手机与电视的高清图传，使用DV能力实现硬件虚拟化。在电视音画上，将杜比视界（Dolby Vision）HDR影像和杜比全景声（Dolby Atmos）沉浸式音频相结合，带来不可思议的真实感，将电视变为新一代娱乐中心。

　　这些产品中，有一款非常特别——5G+8K闪电侠，因为它集中展现了长虹在5G时代的核心实力。

　　5G+8K闪电侠，是长虹首款实现5G通信的8K电视，具有高速率、大容量、低时耗三大特性优势。在5G网络下，电视端可以远程播放3D超高清视频，传输8K视频流，甚至实现赛场环境实时传输。同时还可以电视为中心连接家庭物联智能设备，为用户带来AIOT极致体验。

　　众所周知，加速5G商用落地，其中一项基础性工作，就是加快工业级5G芯片和模组、网关等通信设备的研发与产业化。而在已经发布5G工业模组的厂商中，长虹就是其一。

　　今年2月20日，华为联合行业伙伴，发布基于上海海思5G模组中间件的一系列行业类和消费类模组。基于海思5G模组中间件，长虹旗下爱联科技已经推出了全球首款5G视频专业模组、5G工业互联网专业模组和5G智慧交通专业模组，广泛应用于包括5G 8K电视、5G工业产线、智能交通等多个领域。3月26日，双方签署“5G授权”合作协议，在“新基建”背景下共同加速5G在智能制造、多媒体、能源、交通等领域的规模商用，共同构筑繁荣的5G生态。

　　而本次发布的5G+8K闪电侠电视，正是搭载了由长虹研发的全球首款5G视频专业模块，该模块基于上海海思5G模块中间件，具备从视频采集、编码、传输、解码到显示等“端到端”的8K芯片解决方案能力，为用户提供超高清视频观看体验。

　　除了闪电侠，另一款被称为“大魔王”的长虹D8K同样彰显着长虹在5G+8K领域娴熟的技术实力。

　　基于8K，但D8K超越8K。在8K超清画质基础上，它配备5G+32G的超大存储空间、AI内核芯片，以及杜比视听和多模态交互能力，可以观看到更加细腻的画面和更丰富的细节，随时随地享受从 4K/8K 高清视频浏览到沉浸式虚拟现实体验。再搭载高清摄像头，无论是居家社交还是办公互动都更省心。从价格来看，从55吋到75吋，D8K价格从3999到8999元不等，已经可以开始现货销售，换8K电视，D8K是性价比不错的考虑。

　　随着5G技术的成熟普及，家庭显示屏制造方向愈发清晰：“更大、更快、更清晰”。8K电视拥有7680*4320的超高分辨率，在高速低延迟的5G技术支持下，观众可享受“云游”体验。

　　在当日的发布会上，长虹还首次采用了线上云直播的方式，跨国“云游”黑山塔拉河峡谷，这可以说是对“5G+8K”电视新品的最好视听诠释。

　　有趣的是，线上“云游”模式对于长虹来说并非首次。疫情以来，长虹先后直播揭秘亚洲首条5G数字产线、与三星堆携手直播“云游”博物馆等。云游其实更大的诉求，是折射出用户对视听体验的新追求。未来，随着5G商用，云旅游、云游戏、云购物、云教育、云视听等多种体验模式，或将为中国科技与显示产业带来更多机会。

　　8K电视准备就绪，8K内容准备好了吗？其实，终端领先内容是行业发展常态。如今，8K专属内容正在不断增加，并且随着5G时代的到来，在更快的接入速度以及更大的带宽环境下，8K视频内容的制作和呈现都会迎来井喷式的创新发展。

　　实际上即便8K内容暂时不能满足需求，但技术可以弥补这一不足。据悉，长虹正在利用AIOT技术和多种算法，将目前主流的不同分辨率的视频内容升级至接近8K的画质，消费者可以根据同一幅画面用4K和8K电视对比感知到不同的体验。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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