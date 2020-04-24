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泰禾·西府大院实景园林举行开放活动

2020年04月24日23:56  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月24日电（记者夏晓伦）23日，泰禾·西府大院实景园林开放活动举行。泰禾·西府大院相关负责人在现场介绍，项目2016年正式亮相，四年来以匠心致初心，对大院园林不断研磨，终将“九州盛景”从蓝图变为实景。

据了解，泰禾·西府大院整体园林围绕“一院九园”规划方案，以“一山一水、负阴抱阳”的东方园林意境为理念，将建筑和园林的排布与“阴阳”结合，打造“一庭一园”“一山一水”的“园势”，在参观实景园林的过程中可以发现，项目园林有着清晰的山脉、水脉走向。

其中，“山脉”起于西侧入口的“西岭烟霞”，向北延伸到“弈博云天”“别有洞天”“八音凝涧”，收于“瑶台天香”；“水脉”由“九天阊阖”开启，经“沧浪濯缨”“千步珠帘”汇集于“东湖云海”，一山一水，共计“九园”，山水二脉贯穿五朝九景。

上述负责人还表示，泰禾·西府大院的会所和升级楼王产品也日趋醇熟，塔尖级楼王产品即将实景呈现，其精装品类上采用了数十个奢侈品牌，将全方位匹配全球高净值客户对于居住的高品质需求。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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