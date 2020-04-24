泰禾·西府大院实景园林举行开放活动

人民网北京4月24日电（记者夏晓伦）23日，泰禾·西府大院实景园林开放活动举行。泰禾·西府大院相关负责人在现场介绍，项目2016年正式亮相，四年来以匠心致初心，对大院园林不断研磨，终将“九州盛景”从蓝图变为实景。
据了解，泰禾·西府大院整体园林围绕“一院九园”规划方案，以“一山一水、负阴抱阳”的东方园林意境为理念，将建筑和园林的排布与“阴阳”结合，打造“一庭一园”“一山一水”的“园势”，在参观实景园林的过程中可以发现，项目园林有着清晰的山脉、水脉走向。
其中，“山脉”起于西侧入口的“西岭烟霞”，向北延伸到“弈博云天”“别有洞天”“八音凝涧”，收于“瑶台天香”；“水脉”由“九天阊阖”开启，经“沧浪濯缨”“千步珠帘”汇集于“东湖云海”，一山一水，共计“九园”，山水二脉贯穿五朝九景。
上述负责人还表示，泰禾·西府大院的会所和升级楼王产品也日趋醇熟，塔尖级楼王产品即将实景呈现，其精装品类上采用了数十个奢侈品牌，将全方位匹配全球高净值客户对于居住的高品质需求。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】