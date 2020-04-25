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31省份一季度消费力揭晓：14地降幅超20%

2020年04月25日07:16  来源：中新经纬
 

中新经纬客户端4月25日电(董湘依)日前，国家统计局公布的数据显示，31省份一季度社会消费品零售总额累计同比录得负增长，14地降幅超20%，而湖南、安徽、江西等15省份增速“跑赢”全国。疫情严重的湖北同比下滑44.9%，位居全国末位。

14地降幅超20%

社会消费品零售总额社会是指企业或单位通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。通常来说，观察各地市场消费情况主要看这一指标。

受突如其来的新冠肺炎疫情影响，一季度消费品市场短期下滑明显。国家统计局最新数据显示，1—3月份，社会消费品零售总额78580亿元，同比名义下降19.0%。

其中，3月份同比下降15.8%，扣除价格因素实际下降18.1%。虽然3月份降幅比1~2月份收窄了4.7个百分点，但相对于固定资产投资等数据，跌幅仍较深。

国家统计局公布的数据显示，31省份社会消费品零售总额出现负增长，14地降幅超20%，而有15个省份增速强于全国水平，其中，湖南(-11.5%)、安徽(-11.9%)、江西(-11.9%)、福建(-12.5%)、贵州(-13%)、四川(-13%)、甘肃(-13%)、云南(-14.3%)、浙江(-14.7%)、广西(-15.2%)、山东(-15.2%)、河北(-16.3%)、宁夏(-16.5%)、江苏(-18.1%)、重庆(-18.6%)。

“新冠肺炎疫情以来，居民大幅减少外出购物和就餐活动，对消费市场短期形成较大影响。”国家统计局贸易外经司司长蔺涛如是分析。

苏宁金融研究院高级研究员黄大智对中新经纬客户端表示，疫情使人们减少了消费，并唤醒了居民的危机意识，在投资、消费、储蓄的选择中，将更多的资金倾向于储蓄，以更好地应对未来的不确定性，所以居民消费的社会消费品零售总额大幅下跌。

中国国际经济交流中心学术委员会委员王军认为，消费恢复较慢主要还是因为疫情导致普遍的社交隔离和旅行限制，对经济活动正常开展，特别是居民基本的线下消费活动产生了直接的打击，比如线下零售、餐饮、文化娱乐、旅游、交通运输、家政服务等。

餐饮业成“重灾区”

中新经纬客户端注意到，从消费类型来看，一季度商品零售额72553亿元，同比下降15.8%；餐饮收入6026亿元，同比大幅下滑44.3%，表明餐饮行业经营情况极不乐观，是新冠肺炎疫情冲击的“重灾区”。

虽然一季度消费数据表现较弱，但也不乏亮点。数据显示，一季度实物商品网上零售额逆势同比增长5.9%，对消费的促进作用进一步提升。此外，实物商品网上零售额在社会消费品零售总额中的比重达23.6%，较上年同期提升5.4个百分点。

来源：国家统计局网站

蔺涛分析认为，“宅经济”带动新型消费加快发展，引发数字经济、平台经济、网络经济、信息经济增长。防疫期间，居家消费需求大幅增长。同时，线下企业为应对疫情冲击，积极开拓线上销售业务，互联网销售逆势增长。

出于对疫情不确定性的担忧，居民加大对食品类、药类商品的采购力度，数据显示，在商品零售分类中，共有3类商品一季度零售额同比录得正增长，其中，粮油、食品类同比增长12.6%；饮料类同比增长4.1%；中西药品类同比增长2.9 %。

未来消费将逐步企稳回升

在拉动经济增长的这 “三驾马车” 中， 消费起到的贡献极大，我国疫情形势好转后，消费形势会如何？

国家统计局新闻发言人毛胜勇表示，随着生产生活秩序逐步恢复正常，前期压抑的一些消费行为后阶段会得到一定程度的回补，消费会逐步企稳回升。

蔺涛强调，我国消费市场稳定发展的基本条件没有改变，结构优化转型升级的良好态势仍将持续。

中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长盛松成认为，由于疫情影响了国内居民的收入，不仅冲击一季度消费，对全年后续消费也有影响。一季度，全国居民人均可支配收入同比实际下降3.9%。因此，在努力促进消费和国际贸易的同时，投资将在今年中国经济增长中扮演更重要的角色。(中新经纬APP)

(责编：岳弘彬)
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