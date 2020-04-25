国家信息中心主任刘宇南：三点建议助推区块链技术普及和创新发展

人民网北京4月25日电（记者毕磊）今天上午，区块链服务网络BSN商用启动大会在北京召开，本次大会由国家信息中心主办，中国移动、中国银联、区块链服务网络发展联盟（简称“发展联盟”）共同协办，与会嘉宾通过“现场+云端视频接入会场”的方式参会。

国家信息中心主任刘宇南在致辞中表示，区块链服务网络各项功能已趋于稳定，同时还催生了公益慈善、物品溯源、电子发票、版权保护、供应链管理等一批创新应用，特别是在今年以来新冠肺炎疫情防控等方面发挥了积极作用。

此外，他还对区块链的发展提出了三点建议：第一，通过区块链构建的多方互信机制，为助力企业复工复产保驾护航；第二，利用区块链服务网络更好地服务于推动经济高质量发展；第三，持续优化区块链服务网络底层架构、基础能力、功能模块和运维体系，促进区块链技术快速普及和创新发展。

以下为发言全文：

尊敬的各位嘉宾：

大家好！

值此区块链服务网络商用启动大会召开之际，我谨代表国家信息中心致以热烈的祝贺！对参加会议的各方嘉宾表示诚挚的欢迎！对关心和支持区块链服务网络发展的社会各界表示衷心的感谢！

围绕贯彻落实我们国家“加快推动区块链技术和产业创新发展”的部署要求，国家信息中心与中国移动、中国银联等单位共同开展了区块链服务网络的顶层设计与研发，并于去年10月启动内部测试。目前，我们欣喜地共见，区块链服务网络各项功能已趋于稳定，同时还催生了公益慈善、物品溯源、电子发票、版权保护、供应链管理等一批创新应用，特别是在今年以来新冠肺炎疫情防控等方面发挥了积极作用。这些扎实工作为今天区块链服务网络进入商用奠定了可靠基础。

各位嘉宾，各位朋友！

我国的区块链技术和应用发展方兴未艾、任重道远。今天，区块链服务网络的商用启动只是推动区块链发展的一小步。面向未来，我们都愿以更大的责任和担当，更好地服务于国家区块链战略部署，积极引领行业创新发展。

对此，我提出三点建议与大家分享：

一是我们要着眼当前，利用区块链服务网络更好服务国家抗击新冠肺炎疫情，通过区块链构建的多方互信机制，为助力企业复工复产保驾护航。

二是我们要着眼长远，利用区块链服务网络更好地服务于推动经济高质量发展，积极探索数字经济模式创新，推动各行业供需有效对接，为加快新旧动能转换提供支撑。

三是我们要整合资源，营造产业发展生态，进一步整合相关单位技术研发优势和要素资源，推动产学研深度结合，持续优化区块链服务网络底层架构、基础能力、功能模块和运维体系，促进区块链技术快速普及和创新发展。

各位嘉宾，各位朋友！

本次大会为区块链技术和应用交流提供了平台，希望与会嘉宾集思广益、凝聚共识、深化合作，加快推动我国区块链技术和产业创新发展！

最后，预祝大会取得圆满成功！谢谢大家！

(责编：毕磊、夏晓伦)