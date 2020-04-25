中国移动李慧镝：助力BSN推进“云网链”融合发展

人民网北京4月25日电（记者毕磊）今天上午，区块链服务网络BSN商用启动大会在北京召开，本次大会由国家信息中心主办，中国移动、中国银联、区块链服务网络发展联盟（简称“发展联盟”）共同协办，与会嘉宾通过“现场+云端视频接入会场”的方式参会。

中国移动通信集团副总裁李慧镝在致辞中表示，区块链技术是我国自主创新核心技术的重要突破口，是推动社会治理体系和治理能力现代化的重要动力，基于区块链技术演化而成的区块链网络则是典型的新基建。依托公司强大的网络服务资源、丰富的合作生态体系和成熟的运营管理经验，中国移动全面参与了BSN建设过程中的各项关键工作。

未来，中国移动将进一步发挥运营优势，助力BSN推进“云网链”融合发展，促进区块链价值网、5G泛在网、云算力网在底层环境、数据治理和行业应用的协同创新，并结合大数据、AI等技术发展，打造低成本、优质、高效、泛在、智慧的区块链服务体系，推动我国新型基础设施建设迈上新台阶。

以下为发言全文：

尊敬的各位嘉宾：

大家上午好！

今天非常高兴能与大家在此共同见证区块链服务网络（BSN）的正式商用启动，这代表着BSN作为新一代价值互联网，已进入了赋能实体经济和社会发展的新阶段！为此，我谨代表中国移动，向所有支持本次启动会的各位领导、行业专家和合作伙伴表示热烈的欢迎，也为BSN建设者们的创新开拓和辛勤付出表示衷心的感谢！

今年，新冠疫情突如其来，我国社会经济在本次疫情抗击中显示出了强大的凝聚力和柔韧性。以互联网、区块链、大数据为代表的现代信息技术功不可没，并将更加长远、更加深刻地影响社会经济的运作模式和人民的生活方式。

2019年下半年以来，党中央发布了一系列政策，培育区块链等数字经济发展新动能。2019年10月24日，中共中央政治局就区块链技术进行第十八次集体学习，将区块链技术提升到了国家战略的高度。2019年11月，党的十九届四中全会提出 “推进国家治理体系和治理能力现代化”，通过科技创新和内外协同，实现治理能力“精、准、快、稳、融”的根本性变革。2020年3月，中共中央政治局常务委员会会议再次强调，加快5G、大数据中心、人工智能等新型基础设施建设，以新发展理念为引领、以技术创新为驱动、以信息网络为基础，为社会经济高质量发展提供数字转型、智能升级和融合创新服务。

区块链技术是我国自主创新核心技术的重要突破口，是推动社会治理体系和治理能力现代化的重要动力，基于区块链技术演化而成的区块链网络则是典型的 新基建！区块链在我国互联网与移动通信网高速发展的基础上，进一步打通信息数据链、创造产业价值链、构建社会信任链，大大加速了信息技术和实体经济的深度融合。我们必须牢牢把握政策机遇、抓住变革契机，构建国家主权区块链基础网络，培育“区块链+”产业核心竞争力。

由此，“区块链服务网络（BSN）”应运而生。BSN由国家信息中心、中国移动、中国银联等单位共同发起和建立，它是以新一代“价值互联网”为目标，以开放共享、共建共生为理念，跨云服务、跨门户、跨底层框架，跨公网、跨地域、跨机构的新型区块链服务基础设施，致力成为全球开发者最便捷和最优质的区块链应用开发和部署环境，并将在现代化社会治理体系建设、智慧化产业经济转型中发挥不可替代的关键作用！

2019年10月，BSN正式面向全社会发布，经过半年时间的测试与拓展，我们在广大合作伙伴的共同参与和检验下，现已取得了重大突破、成为全球最大的联盟链基础设施网络。目前，我们建成BSN城市节点128个、覆盖了除南极洲以外的其他六大洲，合作建设了8个BSN门户，适配或正在适配8个业界主流的区块链底层框架，打造了包括底层框架商、开发者、云服务商、门户商等在内的立体化运营生态，BSN全球化的战略布局已初步成型。

中国移动作为BSN的发起方之一，是全球网络规模最大、客户数量最多、市场价值领先的电信运营企业。刚刚过去的4月20日，中国移动迎来了20岁生日，回顾20年的风雨历程，我们打造了具备全球竞争力的精品通讯网络、以自主创新带动产业蓬勃发展、服务社会经济践行央企历史使命。在新的发展阶段，中国移动“不忘初心”，以“做网络强国、数字中国、智慧社会主力军”为总目标，以高质量发展为主线，以转型升级和改革创新为着力点，加快推进业务发展向信息服务拓展延伸，业务市场向个人、家庭、政企、新兴“四轮”市场全向发力，实施5G+计划，全面推动5G融入百业、服务大众，奋力开创世界一流示范企业建设新局面。

依托公司强大的网络服务资源、丰富的合作生态体系和成熟的运营管理经验，中国移动全面参与了BSN建设过程中的各项关键工作。一是联合进行BSN顶层规划、制定管理运营方案，有序推进商用进程；二是牵头节点管理，推进公司优质云服务资源纳入节点网络，助力BSN快速形成全球化的网络部署；三是深度参与区块链技术研发和标准制定工作，以协同创新打造自主知识产权体系；四是全面布局区块链+垂直行业应用，拓展合作生态，形成BSN商务运营的关键能力、赋能千行百业。

未来，中国移动将进一步发挥运营优势，助力BSN推进“云网链”融合发展，促进区块链价值网、5G泛在网、云算力网在底层环境、数据治理和行业应用的协同创新，并结合大数据、AI等技术发展，打造低成本、优质、高效、泛在、智慧的区块链服务体系，推动我国新型基础设施建设迈上新台阶。与此同时，中国移动也将继续携手BSN，聚合政产学研优质合作伙伴，在技术标准、网络资源、能力应用、产业资本、媒体宣传各方面开展深度合作，持续提升BSN服务水平和能力，打造健康繁荣的产业开放生态。

今天 BSN正式投入商用，以一种新的数据基础设施、新的服务运营模式和新的价值发展理念，赋能智慧化产业转型、数字化经济发展与现代化社会治理！“千里之行，始于足下”，朋友们，让我们凝心聚力、携手同行，拥抱“价值互联网”的美好未来！ 最后，我代表中国移动，再次感谢社会各界在BSN的发展过程中给予的高度关注与大力支持，并预祝本次发布会取得圆满成功！

(责编：毕磊、夏晓伦)