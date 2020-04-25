中国银联涂晓军：基于区块链的信息基础设施建设潜力可期

人民网北京4月25日电(记者 毕磊)今天上午，区块链服务网络BSN商用启动大会在北京召开，本次大会由国家信息中心主办，中国移动、中国银联、区块链服务网络发展联盟（简称“发展联盟”）共同协办，与会嘉宾通过“现场+云端视频接入会场”的方式参会。

中国银联执行副总裁涂晓军在致辞中表示，此次区块链服务网络的商用发布，对于整个产业而言可以说是恰逢其时、意义深远。这个跨公网、跨地域、跨机构的全国性区块链服务基础设施服务平台，将会成为我国数字经济、新型基础设施建设的“底座”、“基石”之一，为广大企业排忧舒困的同时，会催生出更多的业务场景和创新应用。

涂晓军指出，未来，基于区块链的信息基础设施建设潜力可期，有望成为新型的价值交换方式、分布式协同生产机制以及新型的算法经济模式的基础。

以下为发言全文：

各位在线参加本次发布会的领导、专家，各位来宾，新闻界的媒体朋友们，大家上午好！

2020年开年在全球范围内发生的新冠疫情对经济社会方方面面都带来较大影响，但病毒没能耽搁内测工作进展，我们的发布会也转战线上，今天，由国家信息中心、中国移动、中国银联等单位共同推出的区块链服务网络（BSN）如期正式商用发布，在这里，对内测期间付出贡献的各参与方表示衷心的感谢！

此次区块链服务网络的商用发布，对于整个产业而言可以说是恰逢其时、意义深远。这个跨公网、跨地域、跨机构的全国性区块链服务基础设施服务平台，将会成为我国数字经济、新型基础设施建设的“底座”、“基石”之一，为广大企业排忧舒困的同时，会催生出更多的业务场景和创新应用。

区块链是近年的技术热点、商业热点，同时也是国际热点。

目前，包括商业银行、金融机构、技术厂商在内的机构都非常重视区块链投入。区块链服务网络能聚合各方资源，形成产业带动效应。作为首个国家级的区块链运行环境基础网络，区块链服务网络已经有包括云资源、技术框架厂商、基础能力服务商、媒体、资本等不同领域的合作方加入并形成合力，业务生态范围也在不断扩大。我们认为，区块链服务网络将会逐渐演变成为一个为政务、金融、民生、公益等众多垂直领域提供支撑的区块链业务创新综合平台。

中国银联身处金融行业，也深深体会到区块链这项技术变革传统金融生产关系的潜力，并在技术研究、场景落地、基础设施建设等方面有了较多的积累。我们从区块链服务网络概念提出伊始就积极参与，在推动区块链网络联盟成立过程中充分发挥行业影响力和动员力，在区块链服务网络基础架构设计方面贡献自己的技术智慧，并积极引入金融行业、支付行业的场景资源。作为区块链服务网络联盟成员，银联也一直积极履行联盟赋予的责任和使命，承担基础服务能力平台建设工作，牵头制定区块链服务网络统一底层框架标准，并负责组建联盟的金融委员会。

中国银联将持续地把自身的科技优势、支付优势、金融优势注入区块链服务网络：

一是做好支付能力“后盾”。任何社会经济活动都离不开支付环节，区块链服务网络中的各类参与方、各种应用场景要实现商业模式闭环都需要支付能力的支撑。银联作为支付产业国家队、行业骨干企业，能够为平台提供多种支付工具、支付渠道、支付方式，为个人和企业开发者带来便捷的支付体验和服务。

二是搭好金融服务“百宝箱”。为区块链服务网络搭建开放服务平台是银联义不容辞的责任。银联作为开放式平台企业，与境内外金融机构建立了广泛的联盟关系，也会将金融相关的基础服务能力接入区块链服务网络，并实现这些基础服务的“开箱即用”，有效提升区块链应用的开发效率，降低开发成本。

三是建好应用场景“蓄水池”。区块链技术的价值体在应用场景中，目前银联的区块链落地应用已经涵盖电子票据、合同存证、用户身份信息管理、供应链金融、农产品溯源等众多场景，我们将身体力行，将上述应用场景都逐步迁移到区块链服务网络中，同时我们也将积极宣传，争取让更多的银联合作伙伴把区块链相关应用运行在区块链服务网络上。

未来，基于区块链的信息基础设施建设潜力可期，有望成为新型的价值交换方式、分布式协同生产机制以及新型的算法经济模式的基础。中国银联也会发挥好自身平台优势，与合作伙伴一道共同建设好区块链服务网络、运营好区块链服务网络，也希望大家积极踊跃地使用区块链服务网络。让我们一起携手，为打造美好的数字经济未来而努力！

最后，预祝区块链服务网络商用发布圆满成功！

(责编：毕磊、夏晓伦)