《工业互联网体系架构2.0》正式发布

人民网北京4月25日电 （任妍）4月23日，工业互联网产业联盟（以下简称“AII”）和中国信息通信研究院共同主办的“工业互联网成果线上发布会”上，《工业互联网体系架构2.0》文字版报告（以下简称“架构2.0”）正式亮相。会上，中国信息通信研究院两化融合所数字化转型部副主任蒋昕昊就架构2.0三大核心版块内容，以及对企业应用场景落地的方法论进行深度解读，并对相关案例进行剖析。
在会上，蒋昕昊在解读架构2.0对企业应用场景落地的方法论指引时表示，工业互联网体系架构2.0作为一套数字化转型的系统方法论，对垂直行业工业互联网应用推广和实施落地具有较好的引领指导作用。各垂直行业企业在开展工业互联网建设应用过程中，可遵循“业务目标-功能要素-实施方式-技术支撑”的主线，结合自身数字化基础、转型升级需求和行业整体发展阶段，探索重点应用场景的实施部署架构，通过多类应用场景实施提炼，打造行业共性建设路径，推动产业实践落地。
在对相关案例进行剖析时，蒋昕昊指出，本次架构2.0的报告中加入离散、流程等行业的应用实践和建设路径，进一步体现了工业互联网对传统行业的创新带动与变革作用，形成行业应用指南和数字化转型方法论参考。
据介绍，架构2.0在业务视图、功能架构和实施框架三大核心板块的基础上，详细阐释架构定义与内涵，并结合当前最新形势探究网络、平台、安全三大体系功能现状和存在问题，判断未来发展趋势。同时，报告还引入广大企业实践经验，从行业应用视角阐述了网络、标识、平台和安全四大要素的实施侧重点和部署方式，对于企业落地实施具有更大的参考价值。
据悉，《工业互联网体系架构2.0》文字版报告的由工业互联网产业联盟及其成员单位共同编制完成，未来联盟将继续联合广大企业深入研究，探索更多垂直行业的工业互联网建设应用模式，持续推进工业互联网技术实践与应用落地。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】