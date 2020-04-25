《工业互联网体系架构2.0》正式发布

人民网北京4月25日电 （任妍）4月23日，工业互联网产业联盟（以下简称“AII”）和中国信息通信研究院共同主办的“工业互联网成果线上发布会”上，《工业互联网体系架构2.0》文字版报告（以下简称“架构2.0”）正式亮相。会上，中国信息通信研究院两化融合所数字化转型部副主任蒋昕昊就架构2.0三大核心版块内容，以及对企业应用场景落地的方法论进行深度解读，并对相关案例进行剖析。

在会上，蒋昕昊在解读架构2.0对企业应用场景落地的方法论指引时表示，工业互联网体系架构2.0作为一套数字化转型的系统方法论，对垂直行业工业互联网应用推广和实施落地具有较好的引领指导作用。各垂直行业企业在开展工业互联网建设应用过程中，可遵循“业务目标-功能要素-实施方式-技术支撑”的主线，结合自身数字化基础、转型升级需求和行业整体发展阶段，探索重点应用场景的实施部署架构，通过多类应用场景实施提炼，打造行业共性建设路径，推动产业实践落地。

在对相关案例进行剖析时，蒋昕昊指出，本次架构2.0的报告中加入离散、流程等行业的应用实践和建设路径，进一步体现了工业互联网对传统行业的创新带动与变革作用，形成行业应用指南和数字化转型方法论参考。

据介绍，架构2.0在业务视图、功能架构和实施框架三大核心板块的基础上，详细阐释架构定义与内涵，并结合当前最新形势探究网络、平台、安全三大体系功能现状和存在问题，判断未来发展趋势。同时，报告还引入广大企业实践经验，从行业应用视角阐述了网络、标识、平台和安全四大要素的实施侧重点和部署方式，对于企业落地实施具有更大的参考价值。

据悉，《工业互联网体系架构2.0》文字版报告的由工业互联网产业联盟及其成员单位共同编制完成，未来联盟将继续联合广大企业深入研究，探索更多垂直行业的工业互联网建设应用模式，持续推进工业互联网技术实践与应用落地。

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