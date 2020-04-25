积分远不止回馈 “小积分 微慈善”累计捐赠25万余本图书

4月23日是“世界读书日”，知识是改变贫困的根本途径之一，但在书籍普及的今天，边远地区还有很多留守儿童年均读书量不到3本。“小积分 微慈善”众筹平台，让用户通过积分捐赠参与慈善;平台旗下的“扬帆公益图书”项目1积分起捐，每199积分就能为贫困地区孩子捐赠一本课外书，拓宽贫困学生的视野。据招行信用卡相关人士透露，截至今年2月底，“小积分 微慈善——扬帆公益图书”项目累计已捐赠超5000万积分，约合25.3万本图书，助力贫困地区知识扶贫。
开卷有益，但身处偏远贫困地区的孩子对外面的世界了解甚少，无法大量阅读课外书。“扬帆计划”是中华思源工程扶贫基金会设立的重要专项助学公益项目，旨在通过互联网平台捐助课外图书等活动，帮助偏远贫困地区的孩子增长见识、开拓视野。为了保障所有募集到的图书可以真正发挥它的作用，“扬帆计划”对于受助的贫困学校签订了严谨的捐助合约，建立一套完备的工作机制：仔细筛选学校、精心挑选图书、严格监督管理、定期回访反馈。一方面确保学生们能够多读书、读好书、读新书，另一方面也保证捐赠人能够及时获取信息，监管图书去向和学生最新状况。
积分远不止回馈，更传递了爱与责任。“小积分 微慈善”众筹平台，此次疫情期间，招行信用卡也推出延期还款、费用减免等驰援政策，帮助受疫情影响的用户渡过难关。此外，招行信用卡还开设“小招喵的抗疫生活圈”，以掌上生活App为载体、自媒体矩阵为配合，范围涵盖勤打卡、学科普、多防护、领保障、用自助、上网课、享追剧等系列，形成了高差异、高穿透的疫情防控服务。
疫情期间，为帮助众多企业能尽快复苏，招行信用卡又发起“逾越者联盟”，率先筹集高达7亿元专项资金，重点投入餐饮、汽车、电商领域，助力与之合作的3万余个餐饮品牌的16万家门店、50个汽车品牌、5000家汽车经销商、1万家电影院等。
“通过捐赠爱心图书，助力知识扶贫、精准扶贫。希望更多持卡人向偏远贫困地区的孩子伸出热情的双手，共同为他们筑造知识的殿堂，使他们早日脱离精神世界的贫困。”招行信用卡有关人士表示。
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