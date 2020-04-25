工信部：加快5G建设力度 推动“新基建”多领域融合发展

人民网北京4月25日电（记者毕磊）25日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况。工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖表示，5G、工业互联网等新型基础设施是电子商务蓬勃发展的关键支撑，工信部将持续推动实现更大范围、更广领域、更深层次的线上线下的融合，生产消费的贯通，供给和需求的协同平衡，助力经济的高质量发展。
据李颖介绍，疫情发生以来，工信部围绕运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产，加快推动5G和工业互联网的发展，以及通过新一代信息技术服务中小企业的可持续发展，出台了一系列的政策措施，加快新型基础设施建设和融合应用工作是工信部现在的工作主线。
李颖表示，下一步工业和信息化部将继续抓好这些政策的落实。主要从五个方面：一是建设强大的支撑网络，加快5G的建设力度，力争早日建成高质量、广覆盖的5G商用网络。加快打造人、机、物全面互通的工业互联网基础设施。二是培育壮大丰富的应用场景，推动新基建与制造、能源、交通、农业等实体经济各领域的融合发展。三是构建网络安全保障体系，加强5G、工业互联网、数据中心、云平台等设施的安全保障。四是持续强化科技创新突破，加快核心技术和应用技术的协同攻关，加大5G增强技术的支持力度。五是不断优化产业的发展生态，研究制定相应的支持政策，激活市场活力，打造一支多层次、高素质的数字化人才队伍。
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