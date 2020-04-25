人民网>>财经

工信部：加快5G建设力度 推动“新基建”多领域融合发展

2020年04月25日15:58  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京4月25日电（记者毕磊）25日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况。工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖表示，5G、工业互联网等新型基础设施是电子商务蓬勃发展的关键支撑，工信部将持续推动实现更大范围、更广领域、更深层次的线上线下的融合，生产消费的贯通，供给和需求的协同平衡，助力经济的高质量发展。

　　据李颖介绍，疫情发生以来，工信部围绕运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产，加快推动5G和工业互联网的发展，以及通过新一代信息技术服务中小企业的可持续发展，出台了一系列的政策措施，加快新型基础设施建设和融合应用工作是工信部现在的工作主线。

　　李颖表示，下一步工业和信息化部将继续抓好这些政策的落实。主要从五个方面：一是建设强大的支撑网络，加快5G的建设力度，力争早日建成高质量、广覆盖的5G商用网络。加快打造人、机、物全面互通的工业互联网基础设施。二是培育壮大丰富的应用场景，推动新基建与制造、能源、交通、农业等实体经济各领域的融合发展。三是构建网络安全保障体系，加强5G、工业互联网、数据中心、云平台等设施的安全保障。四是持续强化科技创新突破，加快核心技术和应用技术的协同攻关，加大5G增强技术的支持力度。五是不断优化产业的发展生态，研究制定相应的支持政策，激活市场活力，打造一支多层次、高素质的数字化人才队伍。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved