国家邮政局：加快“快递进村”工程 力争三年基本实现村村通快递

人民网北京4月25日电（许维娜）25日下午，国务院联防联控机制就电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况召开发布会。国家邮政局市场监管司副司长边作栋在发布会上表示，目前全国已经有96.6%的乡镇设立了快递服务网点。但农村的快递服务还存在着服务成本偏高、村级覆盖率偏低、还有服务不到位等一些问题。国家邮政局已于近期启动了“快递进村”工程，目标是力争用三年时间推动符合条件的建制村基本实现村村通快递。

边作栋指出，今年一季度，即使受到了疫情影响，农村地区收投的快件量依然超过了30亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过2000亿元。

为此，国家邮政局提出六种方式保证快递进村，包括快递企业在农村自设网点、快递企业抱团共建网点、快递企业与邮政企业合作、快递企业与农村客运班车客运站合作、快递企业与供销社和电商平台合作、快递企业与第三方独立平台合作，目的是通过画大同心圆，构建形成一个共建共生的农村快递物流生态圈。

据边作栋介绍，在服务现代农业方面，快递有着很好的基础，也形成了比较成熟的模式。截至目前，全国已经形成了业务量超千万件的“快递服务现代农业金牌项目”37个，其中包括广西南宁的沃柑、江苏沭阳的花木、陕西西安的猕猴桃等等。

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