国家邮政局：快递量日超2亿件基本恢复至疫情前水平

人民网北京4月25日电（许维娜）25日下午，国务院联防联控机制就电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况召开发布会。国家邮政局市场监管司副司长边作栋在会上表示，在疫情防控和复工复产过程中，快递充当了满足百姓生活必需品网购需求和支撑电商复工复产的重要角色。目前每日快递量已经超过2亿件，已经基本恢复到疫情前的正常水平。

随着现在各地复工复产和复商复市的推进，如何推进电商和快递物流的协同发展？

对此，边作栋表示，目前快递业所支撑的实物商品网络零售额已经占到社会消费品零售总额的1/5，说明快递与电商的协同发展取得了巨大进步。电商与快递物流的协同发展也还存在着一些问题，比如服务农村电商发展、快递包装治理、数据互联互通等问题。下一步，国家邮政局着眼于当前复工复产以及电商与快递协同发展的需要，将从以下三个方面发力：

一是要面向“三个市场”，就是农村市场、制造业市场、国际市场，推进快递进村、快递进场和快递出海的“两进一出”工程。

二是要发展三个新业态，为打通电商配送的难点堵点，重点推进智能快件箱、快递末端公共服务平台以及仓递一体化这三个新业态的发展，通俗的讲就是“三个递”，即箱递、站递和仓递，来适应电商线上线下融合发展的需要。

三是要完善三个机制。这也是针对疫情防控和复工复产期间出现的一些难点和堵点问题。要完善末端管理机制，解决好快递员进小区和封闭小区智能快件箱建设的问题；完善数据互联共享机制，满足电商正逐渐出现的库存前置、智能分仓等新模式的需要；完善农村保障机制，加强政府对农村快递服务的保障，推动快递的下乡和进村能够落到实处。

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