工信部：我国重点行业骨干企业的工业电商普及率达62.5%

人民网北京4月25日电（记者毕磊）25日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况。工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖表示，近年来，随着互联网加速从消费环节、虚拟领域向生产环节、实体经济领域延伸，工业电子商务加速成长。特别是工业互联网的快速发展，成为新一代电子商务发展的重要基础和支撑。

据李颖介绍，工信部遴选了41个工业电商的试点示范项目，持续推进工业电子商务创新发展，截至2020年3月底，我国重点行业骨干企业的工业电商普及率达到62.5%。在原材料、装备等领域培育了一批交易规模达到百亿级、千亿级的工业电子商务平台。疫情发生以来，工业电子商务企业聚焦防疫复工难点、痛点、堵点问题，充分发挥支撑和赋能的作用。

一是促进复工复产。依托平台上汇集的应急物资信息，打通从原材料、生产设备到产成品的整个产业链，实现了产销打通，带动了上下游企业协同复工，缓解应急物资的紧缺状况。

二是加快产需对接。加快搭建应急物资产需信息发布的平台，组织供应链上下游企业对接重点疫区物资需求，助力产需双方高效的匹配对接。

三是赋能中小企业。通过直采平台、在线直播、供应链金融等新模式帮助企业节省采购的成本，扩大订单规模，满足融资需求。通过基于工业互联网平台的APP引导企业将业务系统向云端迁移，实现更全面的数字化转型。

李颖表示，下一步工信部将在此基础上进一步鼓励大企业积极建设工业电子商务平台，中小企业更好地应用工业电子商务平台。

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