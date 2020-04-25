商务部：指导各地因地制宜开展一系列网络促销活动

人民网北京4月25日电 （记者乔雪峰） 4月25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部电子商务司副司长蔡裕东在发布会上表示，指导各地因地制宜开展一系列网络促销活动，各个商家还会大力地进行促销，实实在在地给消费者实惠和让利，让这些受疫情影响严重的商户也能够尽快地恢复元气。
疫情期间，电子商务确实发挥了独特而重要的作用，对于保持经济社会平稳健康发展具有十分重要的意义。对此，蔡裕东指出，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加强部门协同、政企联动，充分发挥了电商的优势，促进了消费的回补和潜力的释放。
蔡裕东表示，积极地推动企业的复工复产复商复市，密切同各家电商企业联系，及时协调他们遇到的实际困难，根据商务大数据对350万家平台内商户的统计，现在复工率已近90%。“我们也会同国家邮政局深入推进电子商务与快递物流的协同发展，也指导国家电子商务专业技术人才继续教育基地开展了1.2万次以上的专业培训。”
蔡裕东进一步指出，积极想办法活跃消费市场，指导各地因地制宜开展一系列网络促销活动。根据国家统计局数据，一季度网络零售规模和去年基本持平，实物商品网上零售额增加了5.9%，这说明网络零售对消费的促进作用有进一步提升。“随着我国疫情防控工作向好的态势进一步巩固，以及各种政策不断出台，我们对下一步的消费更加有信心。”
“这次的活动，参加的平台及企业超过109家，除了综合电商，垂直电商、服务类电商都积极地参与，努力把质优、物美的商品和服务推送给广大消费者。”
蔡裕东表示，商务部、工信部、国家邮政局、中国消费者协会马上要举办“双品网购节”，4月28日正式开幕，持续时间到5月10日。这里有“小而美”的网络品牌，也有中华老字号，以及“三品一标”认证的农产品，还有优质的家电产品，还有节能环保的产品，各个商家还会大力地进行促销，也有各种优惠活动，不是套路消费，而是实实在在地给消费者实惠和让利。
“我们希望不光是东西卖得好，服务也要好。这次活动中还有餐饮、旅游的电商积极参加，就是让这些受疫情影响严重的商户也能够尽快地恢复元气。”同时蔡裕东还指出，也把外贸生产企业纳入这次活动，“丝路电商”合作国驻华使馆官员也会参与促销。
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