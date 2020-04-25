人民网>>财经

商务部：四方面工作推动企业线上线下融合发展

2020年04月25日16:35  来源：人民网-财经频道
 

 人民网北京4月25日电 （记者乔雪峰） 4月25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部电子商务司副司长蔡裕东在发布会上表示，线上线下融合成为众多企业求生存谋发展的重要手段，商务部非常重视线上线下融合发展，开启了数字商务建设，着力提高商务领域包括企业的数字化、智能化、融合化的发展水平。

蔡裕东指出，近年来，特别是疫情发生以来电子商务持续创新，各种新的跨界融合的新模式不断涌现，第127广交会要在线上举办，也是最新的线上线下融合的一个典范。“在疫情期间，多家电商龙头企业都推出了远程办公的数字化工具，帮助大量的线下企业复工复产，大型的商超连锁加强了与线上平台的合作，打通了线上线下全渠道的营销。”

谈到进一步推动线上线下融合发展时，蔡裕东表示商务部主要做了四方面工作：一是开展数字商务企业创建，培育一批能够提供数字化服务的企业和创新应用的企业。

二是打造各类创新载体，深入开展电子商务示范基地、数字服务出口基地建设，发挥基地辐射带动作用，促进主体培育、品牌打造、模式推广。

三是加强政企联动，既发挥政府的作用同时也发挥市场的作用，引导电商平台丰富数字化的服务内容和产品，加强与中小微企业的供需对接，为中小微企业的数字化转型服务、赋能。

四是通过培训提高全社会数字化人才的储备，同时加强产学研的联动，为数字化转型不断地提供智力支撑。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved