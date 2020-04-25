商务部：四方面工作推动企业线上线下融合发展

人民网北京4月25日电 （记者乔雪峰） 4月25日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，商务部电子商务司副司长蔡裕东在发布会上表示，线上线下融合成为众多企业求生存谋发展的重要手段，商务部非常重视线上线下融合发展，开启了数字商务建设，着力提高商务领域包括企业的数字化、智能化、融合化的发展水平。
蔡裕东指出，近年来，特别是疫情发生以来电子商务持续创新，各种新的跨界融合的新模式不断涌现，第127广交会要在线上举办，也是最新的线上线下融合的一个典范。“在疫情期间，多家电商龙头企业都推出了远程办公的数字化工具，帮助大量的线下企业复工复产，大型的商超连锁加强了与线上平台的合作，打通了线上线下全渠道的营销。”
谈到进一步推动线上线下融合发展时，蔡裕东表示商务部主要做了四方面工作：一是开展数字商务企业创建，培育一批能够提供数字化服务的企业和创新应用的企业。
二是打造各类创新载体，深入开展电子商务示范基地、数字服务出口基地建设，发挥基地辐射带动作用，促进主体培育、品牌打造、模式推广。
三是加强政企联动，既发挥政府的作用同时也发挥市场的作用，引导电商平台丰富数字化的服务内容和产品，加强与中小微企业的供需对接，为中小微企业的数字化转型服务、赋能。
四是通过培训提高全社会数字化人才的储备，同时加强产学研的联动，为数字化转型不断地提供智力支撑。
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