国家邮政局：对擅自将快件投入智能快件箱行为将依法查处

人民网北京4月25日电（许维娜）25日下午，国务院联防联控机制就电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况召开发布会。无人配送是否成为邮政快递业未来的发展趋势？对无人配送进行怎样的规范管理？对此，国家邮政局市场监管司副司长边作栋在会上表示，无人配送目前来看主要包括智能快件箱、无人机、无人车等形式，是邮政快递末端服务的发展趋势之一。对于一些网友反映的未经用户同意就将快件投入到智能快件箱的行为，在去年出台实施的部门规章《智能快件箱寄递服务管理办法》中已经有明确规定。对未经用户同意擅自将快件投入智能快件箱等不规范行为，用户可以进行投诉或者举报，邮政管理部门也将依法予以查处。

边作栋指出，目前看，智能快件箱是比较成熟的，在本次疫情防控期间也发挥了非常重要的作用。无人机目前主要应用于山区和海岛等一些交通不便地区的快件投递。疫情期间，湖北武汉的快递企业用无人机把医疗防疫物资成功地降落在武汉金银潭医院，说明无人机在交通限行、封闭管理等情况下有其优势，而且对于避免交叉感染也有独特作用。无人车目前仍然处于在校园、小区进行试点的阶段。

据边作栋介绍，近年来全国已经建成的智能快件箱有40.6万组，全国主要城市都已经有智能快件箱投入使用。据国家邮政局统计，通过智能快件箱投递的快件占快件总数的10%，应用比例已经比较高了，但仍有很多老旧居民小区没有设立智能快件箱。

针对上述问题，边作栋进一步指出，国家邮政局计划近期出台支持智能快件箱建设的指导意见，重点是明确智能快件箱作为公共服务设施的属性，同时积极推动智能快件箱实现“六进”，即进社区、进机关、进校园、进商厦、进农村、进交通枢纽场站，以便发挥好智能快件箱独特的优势。智能快件箱只是末端投递的方式之一，上门投递、智能快件箱投递、服务站投递这些形式将互相补充，以满足用户的差异化需求。

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