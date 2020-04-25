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工信部：加速提升产业供给能力 扩大信息消费覆盖范围

2020年04月25日16:42  来源：人民网-财经频道
 

　　人民网北京4月25日电（记者毕磊）25日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍电子商务促进消费和助力经济提质升级工作情况。工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖表示，近年来，信息消费一直保持着高速增长态势，已经广泛地渗透到人民群众的衣食住行娱乐等各个层面，实现了由信息本身的消费向“信息+消费”，由线上为主的消费转向线上线下融合的新局面，拓展了人民群众的数字生活新空间。

　　李颖指出，疫情期间，在线医疗、网络教育、生鲜配送、新零售等消费需求爆发式的增长，越来越多的人民群众享受到信息消费的便利，为对冲疫情影响、推动经济稳定运行发挥了重要作用。同时面对企业的音视频会议、远程办公、在线文档协同、云端存储等服务，有力的促进了各地企业实现复工复产，数据流量的消费直观反映了信息消费的快速增长。2020年一季度，我国移动互联网接入流量同比增长39.3%，今年3月户均移动互联网接入流量达到9.5GB，为近12月以来的最高点。

　　据李颖介绍，下一阶段，工信部将从加速提升产业供给能力，进一步扩大信息消费的覆盖范围，营造良好消费环境等方面，从供给和需求侧协同发力，扩大和升级信息消费。

　　据透露，工信部正在配合商务部筹划“双品网购节”活动。工信部的重点是推荐好的解决方案，推出产品优质，提高企业服务能力。从消费品供给端有几个特点：一是大量新产品供消费者来选择。行业的骨干、优势企业踊跃参加，包括部分出口转内销的企业，推出众多品质、性能优良，可引领消费升级，以及具有独特功能的创新型、功能型、绿色化新产品。二是注重提升消费者的体验感，企业将通过大数据优选产品，采取直播带货等方式加强宣传，开展线上线下全渠道销售，使消费者有更好的消费体验。三是优惠促销让利消费者。一些品牌企业已经备足货源，通过发放红包、良心定价、打折优惠等方式让利消费者。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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