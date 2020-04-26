世卫组织启动重大国际合作项目

4月24日，世界卫生组织总干事谭德塞宣布，启动“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议，以加速新冠肺炎疫苗、诊断和治疗工具的研发、生产和公平分配。多个国家、国际组织及健康领域机构领导人通过视频参加启动仪式，表示将大力支持世卫组织和此项合作倡议。

据悉，该倡议的初始成员包括世卫组织，比尔及梅琳达·盖茨基金会，抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金，全球疫苗免疫联盟，国际药品采购机制等以及私营部门和利益攸关方。该倡议旨在以更快速度和更大规模开展研发、生产等工作，并将着力使创新成果惠及每一个人。谭德塞表示，这是一项“里程碑式的”国际合作倡议。

世卫组织认为，新冠肺炎疫情对很多家庭、社会、卫生系统及世界经济造成重大打击，任何一个国家存在疫情，对整个世界都意味着风险。当前，各国在保持社交距离、检测和跟踪确诊病例的同时，急需加快开发创新型疫苗和诊断、治疗药物。

世卫组织指出，当前的一个挑战是，既要加快研发，又要加强协调，确保安全、有效的药物的可及性，以服务全球范围内所有有需求的人。参与各方承诺，确保每一个人都能公平获取防治新冠肺炎创新工具；发展前所未有的伙伴关系；发出团结一致解决问题的包容性声音；吸取经验教训，扩大社区参与，全力完成目标；秉持团结精神，对世界、社区负责，对彼此负责。

“只有团结一致才能遏制疫情，各个国家、卫生合作伙伴、制造商和私营部门必须共同行动，确保科学和研究成果惠及每一个人。”谭德塞表示，自今年1月以来，世卫组织一直在与全世界数千名研究人员合作，在研发、测试疫苗、制定检测标准、开发检测工具，以及在全球范围内协调评估治疗方法安全性和有效性等方面做了很多工作。

联合国秘书长古特雷斯在启动仪式上致辞，强调人类健康是最典型的全球公共产品。当前，人类面临前所未有的全球公敌。病毒不分国界，对任何人都是威胁。新冠肺炎疫苗、诊疗方案要让所有人负担得起，要安全、有效、易于管理和普遍可用。在全球范围内消除新冠病毒的威胁需要前所未有的公共卫生力量，各国必须分享数据，提高产能，调动资源，推动社区参与，搁置政治分歧。

（本报布鲁塞尔4月25日电）

《 人民日报 》（ 2020年04月26日 03 版）

(责编：杨曦、孙阳)