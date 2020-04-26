为中小微企业纾困的“及时雨”(观沧海)

受新冠肺炎疫情的影响，澳门不少中小微企业经营成本走高，有些已关门停业多日。针对这种情况，澳门特区政府近期推出了一系列帮扶中小微企业的政策措施。
澳门企业中有九成为中小微企业，中小微企业就业人口占总就业人口的六成，在澳门经济中占有举足轻重的地位。中小微企业一直是澳门经济发展的中坚力量，在维护澳门社会稳定、解决劳动力就业、促进经济多元发展中发挥着重要的作用，一旦出现大规模的经营困难则会引发就业问题，影响民生。
澳门特区政府表示，特区政府的财政有积谷防饥，多年来量入为出，现阶段适用财政储备支撑澳门经济，“用到点上面”、用到提振经济的计划上。响应各界的诉求，特区政府想方设法降低疫情蔓延对中小微企业的冲击，已推出一系列支持中小微企业渡过难关的纾困措施，包括减免税费、特别援助计划及利息补贴等临时性经济援助政策。
澳门特区政府推出的减免税务及规费、“临时性中小企业贷款利息补贴计划”、营运少于两年的特别“中小企业援助计划”等政策措施，可谓“及时雨”，既减轻中小微企业和青创企业资金周转的压力，也对受到严重影响的中小微企业进行扶持，稍解行业燃眉之急；同时还减轻了中小微企业雇员的负担，确实是稳定社会、安定人心之举，体现了特区政府“以民为本”的执政理念，更让澳门居民真切感受到新一届特区政府的施政魄力。
随着疫情冲击持续，中小微企业期望特区政府未雨绸缪、审时度势、适时而为，尽快细化政策措施、落实惠民，并根据疫情变化，动态跟进疫情对不同行业的冲击，精准施策，适时加码扶持政策；期望特区政府能根据不同行业和企业承担风险能力不同，优化支持政策，做深做细，最好能够“一行业一策略，一工种一支持”，多管齐下，精准发力，如税务减免、津贴援助、免息贷款等，以纾缓各行业苦况，令纾困措施能真正适合有需要的中小微企业。
在特区政府伸出援手的同时，澳门中小微企业也应主动积极善用特区政府各项援助措施。相信特区政府有智慧和能力审时度势，有计划、有步骤推出不同政策措施，以稳经济、保就业，同心协力，定能克服疫情的影响，做好疫情后经济复苏工作。
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