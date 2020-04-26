绿水青山既是自然财富又是经济财富

人不负青山，青山定不负人。4月20日至23日，习近平总书记在陕西调研时强调，绿水青山既是自然财富，又是经济财富，要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，坚定不移走生态优先、绿色发展之路。

秦岭山脉是我国重要的生态安全屏障。党的十八大以来，习近平总书记多次就查处秦岭北麓西安境内违建别墅问题、加强秦岭生态保护作出重要指示批示。这次考察中，总书记指出，要深刻吸取秦岭违建别墅问题的教训，痛定思痛，警钟长鸣，以对党、对历史、对人民高度负责的精神，以功成不必在我的胸怀，把秦岭生态环境保护和修复工作摆上重要位置，履行好职责，当好秦岭生态卫士，决不能重蹈覆辙，决不能在历史上留下骂名。总书记强调要自觉讲政治，对国之大者要心中有数，关注党中央在关心什么、强调什么，深刻领会什么是党和国家最重要的利益、什么是最需要坚定维护的立场，切实把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”落到行动上，不能只停留在口号上。习近平总书记的重要指示，对于加强生态环境保护、推进生态文明建设，做好改革发展稳定各项工作，都具有十分重要的指导意义。

生态文明建设是关系中华民族永续发展的千年大计。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设。在“五位一体”总体布局中，生态文明建设是其中一位；在新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略中，坚持人与自然和谐共生是其中一条基本方略；在新发展理念中，绿色发展是其中一大理念；在三大攻坚战中，污染防治是其中之一。这体现了我们党对生态文明建设规律的把握，体现了生态文明建设在新时代党和国家事业发展中的地位，体现了党对建设生态文明的部署和要求。各地区各部门要坚持以习近平生态文明思想为指引，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，建设生态文明，建设美丽中国。

人与自然是生命共同体，必须站在人与自然和谐共生的高度来谋划和推动经济社会发展。要坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。统筹山水林田湖草系统治理，优化国土空间开发格局，调整区域产业布局，发展清洁生产，推进绿色发展，打好蓝天、碧水、净土保卫战。落实好主体功能区战略，实行最严格的生态环境保护制度，全面建立资源高效利用制度，健全生态保护和修复制度，严明生态环境保护责任制度。增强全民生态环保意识，鼓励绿色生产和消费，推动形成健康文明生产生活方式，形成人与自然和谐共生的格局。

实践充分证明，绿水青山就是金山银山，生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系。经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。让绿水青山充分发挥经济社会效益，不是要把它破坏了，而是要把它保护得更好。推动经济高质量发展，决不能再走先污染后治理的老路，必须贯彻绿色发展理念，平衡和处理好发展与保护的关系。只要坚持生态优先、绿色发展，锲而不舍，久久为功，就一定能把绿水青山变成金山银山。

环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。把绿水青山建得更美，把金山银山做得更大，我们就能让人民群众在绿水青山中共享自然之美、生命之美、生活之美，让良好生态环境成为人民幸福生活的增长点、成为经济社会持续健康发展的支撑点。

《 人民日报 》（ 2020年04月26日 01 版）

(责编：杨曦、孙阳)