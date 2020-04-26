本报乌鲁木齐4月24日电 （记者胡仁巴）“每天早晨，我都会准时在獭兔养殖房里打扫卫生，给獭兔喂食。”日前，新疆和田地区墨玉县英也尔乡库木亚依拉克村建档立卡贫困户麦热姆·阿卜热曼说：“獭兔繁育周期快，40至45天就能出栏销售，企业统一收购，不愁销。”
位于新疆西南部、塔克拉玛干沙漠南缘的和田地区，过去因自然条件恶劣，人均耕地不足1亩，产业基础较弱，在南疆三地州10个未摘帽深度贫困县中，占了5个。
近年来，和田地区遵循“宜农则农、宜养则养、宜加则加、宜商则商”原则，力争实现“县有龙头企业，乡镇有规模企业，村有扶贫工厂，户有小作坊”，形成产业带动就业、就业促进产业的模式，帮助群众脱贫增收。
“首先，这里自然条件很适合发展养兔产业；其次，当地干部群众对发展养兔产业热情很高，劳动力充足。”墨玉县天驭实业有限责任公司负责人周大鹏介绍。2019年3月，公司采取“龙头企业+基地+合作社+贫困户”模式，总投资2.4亿元，开始在墨玉县和民丰县布局包括养殖场、屠宰加工厂在内的养兔产业链。目前，仅在墨玉县两个乡的产业园就已提供工作岗位200余个，其中贫困人口占80%。待产业链形成，预计将提供养殖、屠宰、加工、包装、运输等600余个就业岗位，平均每人每月工资可达2000至4000元。
“2017年，我们还是贫困户；2019年，我在家养兔，丈夫去帮别人管理红枣地，开始有了稳定收入，当年就脱了贫。”麦热姆·阿卜热曼告诉记者。此前她和丈夫也曾尝试养殖牲畜，但规模小，收益微薄。如今，包括她在内的村民，正在依靠养兔产业脱贫……
近日，和田地区出台《应对新冠肺炎疫情防控支持企业复工复产的指导意见》，着力强化疫情防控应急保障、加大税费减免力度等，助力企业复工复产。一个个扶贫车间、扶贫工厂帮助贫困户实现在家门口就业，“产业带动就业，就业促进产业，最终实现脱贫摘帽”的模式，已成为和田地区打赢脱贫攻坚战的重要动力。
2019年以来，和田地区引进纺织服装、鞋袜制作、畜禽养殖、电子装配、玩具制作等企业400余家，扶贫工厂发展到近900个，农民合作组织逾1000个，带动就业10万余人，其中贫困劳动力就业近5万人。2019年，和田地区实现27.03万人脱贫，2020年计划7.69万人脱贫。到2020年底，将实现全部人口脱贫。
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