智能化绿色化服务化 新模式撬动中国制造业发展新机遇

编者按：4月22日，习近平总书记在西安考察调研时来到陕西汽车控股集团有限公司。习近平总书记提到，“希望你们再接再厉，把握机遇，化危为机。特别是去创立发展新的模式、新的业态、新的技术、新的产品。”

当前，国有企业如何通过创新和发展“四新”，在复工复产进程中起到生力军、主力军作用？人民网特别推出“制造业四新发展怎么看”系列解读，聚焦国企推动制造业转型发展的新机遇。

60秒，一辆汽车组装完成；

5分钟，一台挖掘机下线；

653公里，一块动力电池的续航里程……

一个个跃动的数字背后，是中国制造业飞速转型的生动写照。而国有企业，更是这场“系统升级”的重要力量。

“希望你们再接再厉，把握机遇，化危为机。特别是去创立发展新的模式、新的业态、新的技术、新的产品。”习近平总书记在陕西汽车控股集团有限公司调研时指出。

习近平总书记考察的这条生产线，在疫情期间创下陕汽汽车生产的历史最高水平，充分释放出国有企业在转型发展中的潜力和动能。如今，随着智能化、绿色化、服务化水平的不断提升，国有企业在创立发展新模式的进程中，撬动了中国制造业发展的新机遇。

从“制造”到“智造”

以数字化转型支点撬动新旧动能转换

一盒牛奶的品质由什么决定？

对于消费者来说，营养成分、保质期限等可能会成为牛奶好坏的评判标准。而在蒙牛集团总裁卢敏芳眼中，一盒牛奶背后的170兆数据、2579项技术专利、105道检测程序和40万条质量监测数据的准确无误，更是决定一盒牛奶好坏的关键。

“万物互联时代，智能化改造、数字化转型对国有企业而言不是选择题，而是生存题。”在中国工业经济联合会经济研究中心副主任刘兴波看来，只有积极拥抱即将到来的数字化时代，主动转型来获取持续和创新的企业发展源动力，才能避免在优胜劣汰的竞争中出局。

汽车产业是一个国家工业化的阶段性标志。

60秒，则是中国一汽组装完一辆汽车的平均速度。

近日，中国一汽红旗工厂H总装车间改造项目一阶段竣工，复工复产后的第一辆红旗驶下生产线。作为国内首个实现全无人配送的总装车间，实现了整个生产环节的全信息化闭环管理，可以满足客户任意选配需求的定制化生产要求，大幅缩短交付周期，提升用户体验。

中国一汽红旗数字化工厂

在陕汽，坚持创新驱动发展理念也已融入整个企业的血脉。据介绍，陕汽已具备新能源商用车系统集成及核心零部件开发能力，在清洁能源与新能源、智能网联商用车领域不断扎根。在备受社会关注的无人驾驶领域，陕汽开发的港口自动驾驶牵引车获得了我国第一张公开道路自动驾驶卡车测试牌照。

1956年7月13日，在吉林长春一汽的车间驶出装配成功的第一辆解放牌汽车，结束了中国不能自己生产汽车的历史。此后，从高铁到C919，其背后是制造业数字化、网络化、智能化水平的不断提升。如今，我国已经成为全世界唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家。

商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰认为，智能制造一方面推动了传统产业领域企业转型升级，另一方面，也在推动新业态新模式不断涌现。

用“绿色”换“双赢”

高耗能行业“瘦身” 高技术制造业“增重”

长期以来，我国制造业“高投入、高消耗、高排放”的粗放式发展模式，不仅污染和破坏了生态环境，还制约着制造业的可持续发展。

在东北老工业基地最核心工业区之一的沈阳市铁西新区，当年的烟囱林立已经变成如今的绿树成荫，一批绿色工厂、花园式工厂接连涌现。

据报道，十多年前，沈鼓集团累计投资约20亿元，在沈阳市铁西新区建成了中国最大的通用机械装备生产基地，完成搬迁改造。在自主创新进程中，沈鼓集团专门成立绿色工厂建设领导机构，制定实施方案，相继淘汰落后电机，解决压缩机试车过程中的漏油问题，合理利用蒸汽水，年节约标煤400多吨。

绿色经济既是大势所趋，也是破解资源、能源和环境约束的关键所在。无论是基于对全球资源的巨大依赖和提升未来制造核心竞争力的考虑，还是顺应人民群众对青山绿水的盼望和需求，推进绿色制造都到了紧迫关口。

陕西汽车控股集团有限公司自主研发的德龙X3000 6×4纯电动自卸车

中国信通院信息化与工业化融合研究所数字化转型与智能制造研究部主任李铮认为，工业化为社会创造巨大财富、带动经济增长的同时，也消耗了大量能源资源，带来了巨大的污染，在社会发展和环境保护等多重压力下，制造业迫切需要缓解当前资源环境瓶颈约束、加快培育新的经济增长点，必须要走绿色发展之路。

从2017年工信部确定绿色制造示范名单以来，先后共公布了四批、1422家绿色工厂，每批公布的还有绿色设计产品、绿色园区和绿色供应链。

刘兴波表示，当前全球制造业进入存量博弈时代，市场主导者逐渐由供给侧向需求侧倾斜，这就需要制造企业不断通过绿色制造、智能制造强化精益制造能力，实现降本提质增效。

用服务赢取更大空间

以市场为导向带动商业模式不断创新

“地锁已降下，请在两分钟内停车。”当车主将车辆开到充电桩泊位，可自动识别绿色车牌的系统就会发出提示音并降下地锁，专供新能源车停放。

据报道，这是上海嘉定汽车城EV-AI智行港和上海市充换电设施公共数据采集与监测平台“联联充电”合作打造的标准充电示范站，有效解决了充电设施老旧难用、油车占用充电位、支付方式不统一等行业痛点问题。

当前，融合已成为现代产业发展的显著特征和重要趋势，也是推动制造业高质量发展的关键。

和谁融？怎么融？

“近年来，人工智能、5G通信、区块链等新兴技术实现了多点革命性的突破并与制造业加速融合，不断打破制造与服务的边界，从而形成新的产业价值网络。”李铮说。

4月20日，云贵互联通道工程直流线路全线贯通

处处有充电桩，路路向智能行。南方电网公司负责人表示，在万物互联时代，充电桩不再只是独立、物理的存在，通过与5G、大数据、工业互联网等技术融合，成为智慧城市的组成部分。

下一步，如何提升我国服务型制造发展水平？

崔卫杰认为，除了企业自身补齐短板外，还要加快转变政府职能，提升制造业企业进入生产性服务领域的便利化水平，破除服务型制造发展的体制机制障碍，为服务型制造发展营造良好的制度环境。

多位专家学者在接受人民网财经专访时表示，这次疫情不仅为制造业向智能化、绿色化、服务化的转型升级提供了新的思考空间，更加快了智能化应用速度和绿色消费观念普及，这为中国制造业进一步转型发展提供了新的机遇。（车柯蒙、任妍对本文亦有贡献）

(责编：栗翘楚、孙阳)