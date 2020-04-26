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补贴政策出台 中国氢能迎来四年发展黄金期

2020年04月26日10:52  来源：环球网
 
原标题：补贴政策出台 中国氢能迎来四年发展黄金期

4月24日，财政部、工信部、科技部、发改委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(下称《通知》)。其中，关氢能与燃料电池补贴政策也随之落地。

根据《通知》：“将当前对燃料电池汽车的购置补贴，调整为选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域，重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，中央财政将采取“以奖代补”方式对示范城市给予奖励(有关通知另行发布)。争取通过4年左右时间，建立氢能和燃料电池汽车产业链，关键核心技术取得突破，形成布局合理、协同发展的良好局面。”

推广“三有”区域 开启燃料电池版“十城千辆”

《通知》提出，要选择有基础、有积极性、有特色的城市或区域开展氢能与燃料电池汽车示范。这意味着属于燃料电池的“十城千辆”产业化示范项目将有望落地到这些“三有”区域及城市。“有基础”指有较为完善的产业链基础，拥有可以输送人才、实现科技成果孵化的科研基础，以及发展燃料电池的氢能资源基础等;“有积极性”指示范城市从政策、资本到企业等各方面均有发展氢能与燃料电池产业的积极性;“有特色”要求示范城市在模式创新、产业链供给创新，甚至是体制创新等方面均有核心竞争优势，不应同质化发展。

目前，我国氢能产业发展已形成东北、西北、西南、华东、华北、华中、华南七大产业集群，这些范围内具备“三有”资质的区域与城市如京津冀、长三角、珠三角等将有望抢占先发优势，成为第一批领跑者。

着眼关键零部件 掌握自主核心技术成赢家

《通知》提出，重点围绕关键零部件的技术攻关和产业化应用开展示范，这指出国家将以氢能与燃料电池关键零部件作为产业发展重点。

关键零部件的技术攻关。掌握核心技术，在起步阶段完成“自主化”、“国产化”，摆脱技术进口依赖，才能掌握市场话语权并创造降本空间，从根本上杜绝在竞争中失去主导优势，避免将高额利润让给国外高新技术企业。燃料电池技术壁垒高，未来的市场竞争实际上是产业链布局和历史技术积累上的竞争，产业链布局广、掌握自主核心技术的系统集成商才能在接下来的竞争中脱颖而出。

产业化应用开展示范。产业化应用开展示范，需要建设完善的氢能产业链。从上游的氢气的制、储、运、加，中游的关键零部件到下游的整车企业车辆生产，最终到车辆的推广运营，均要求有一定的基础。我国氢能与燃料电池产业遵循“自下而上”的发展路径，下游整车、中游关键零部件均已经获得一定发展，各地车辆运营规模也在日新月异的扩大，基础设施建设也逐步提速，因此“以奖代补”可以更多地奖励核心零部件、基础设施和运营等环节，进而加速推动产业发展。

此外，《通知》明确提出争取通过4年时间建立氢能和燃料电池汽车产业链。综上所知，掌握核心技术，建立完整的自主化产业链条，选择优质区域发展，中国的氢能与燃料电池汽车产业将迎来黄金发展期。

(责编：任妍、孙阳)
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