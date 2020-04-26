两部委：普惠金融有关税收优惠政策实施期限延长四年

人民网北京4月26日电 （任妍 车柯蒙）4月26日，记者从财政部官网获悉，日前，财政部、税务总局发布关于延续实施普惠金融有关税收优惠政策的公告。

公告称，《财政部 税务总局关于延续支持农村金融发展有关税收政策的通知》（财税〔2017〕44号）、《财政部 税务总局关于小额贷款公司有关税收政策的通知》（财税〔2017〕48号）、《财政部 税务总局关于支持小微企业融资有关税收政策的通知》（财税〔2017〕77号）、《财政部 税务总局关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税〔2017〕90号）中规定于2019年12月31日执行到期的税收优惠政策，实施期限延长至2023年12月31日。

本公告发布之日前，已征的按照本公告规定应予免征的增值税，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税或予以退还。

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