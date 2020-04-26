海关总署：加强知识产权保护 营造国际一流营商环境

人民网北京4月26日电 （栗翘楚）4月26日是第20个世界知识产权日，在今天举行的国务院新闻办发布会上，海关总署综合业务司负责人邸连柱表示，2020年海关总署将在“打防并举、打促并重”的方针下，不断加强知识产权海关保护工作，完善相关制度，为加快建设创新型国家、营造国际一流的营商环境提供有力支持。我们重点围绕以下几个方面开展工作：
一是部署开展知识产权保护专项行动。今年以来，海关总署在全国海关范围内先后部署开展知识产权保护“龙腾行动2020”，寄递渠道知识产权保护“蓝网行动”，出口转运货物知识产权保护“净网行动”，在全方位加强打击力度的基础上，我们突出了对邮寄快递、第三方转运等重点渠道，以及药品、生物制品等重点商品的监控，形成了打击侵权违法活动的“组合拳”。
二是加大对出口侵权防疫医疗物资的打击力度。我们根据新冠肺炎疫情防控的需要，海关总署加强对出口防疫医疗物资的知识产权保护，部署全国海关加大宣传和培训力度。我们提醒企业在签订合同中注重防范法律风险，引导企业守法经营和转型升级，维护企业合法权益，也助力企业复工复产。
三是深化互联网领域侵权假冒专项治理。我们与电商平台、外贸综合服务体建立了更紧密的合作机制，推动线上线下综合治理，利用海关在口岸执法的优势，及时发现侵权违法线索，准确定位制假售假源头，溯源打击，从而促进跨境电商等新兴业态的健康发展。
四是指导各地海关加强风险分析研判，提升对侵权货物的精准布控，规范办案程序。推广使用升级版知识产权海关保护的执法系统，提高知识产权办案效率，进一步提升执法效能，从而实现既“管得住”，也能“通得快”。
五是继续拓展国际合作，不断深化海关跨境联合执法行动，积极参与世界海关组织、世界贸易组织、世界知识产权组织等有关国际组织的知识产权事务，不断完善打击跨境侵权违法行动的国际网络，进一步强化知识产权保护的国际合作。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】