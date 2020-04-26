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海关总署：加强知识产权保护 营造国际一流营商环境

2020年04月26日12:53  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月26日电 （栗翘楚）4月26日是第20个世界知识产权日，在今天举行的国务院新闻办发布会上，海关总署综合业务司负责人邸连柱表示，2020年海关总署将在“打防并举、打促并重”的方针下，不断加强知识产权海关保护工作，完善相关制度，为加快建设创新型国家、营造国际一流的营商环境提供有力支持。我们重点围绕以下几个方面开展工作：

一是部署开展知识产权保护专项行动。今年以来，海关总署在全国海关范围内先后部署开展知识产权保护“龙腾行动2020”，寄递渠道知识产权保护“蓝网行动”，出口转运货物知识产权保护“净网行动”，在全方位加强打击力度的基础上，我们突出了对邮寄快递、第三方转运等重点渠道，以及药品、生物制品等重点商品的监控，形成了打击侵权违法活动的“组合拳”。

二是加大对出口侵权防疫医疗物资的打击力度。我们根据新冠肺炎疫情防控的需要，海关总署加强对出口防疫医疗物资的知识产权保护，部署全国海关加大宣传和培训力度。我们提醒企业在签订合同中注重防范法律风险，引导企业守法经营和转型升级，维护企业合法权益，也助力企业复工复产。

三是深化互联网领域侵权假冒专项治理。我们与电商平台、外贸综合服务体建立了更紧密的合作机制，推动线上线下综合治理，利用海关在口岸执法的优势，及时发现侵权违法线索，准确定位制假售假源头，溯源打击，从而促进跨境电商等新兴业态的健康发展。

四是指导各地海关加强风险分析研判，提升对侵权货物的精准布控，规范办案程序。推广使用升级版知识产权海关保护的执法系统，提高知识产权办案效率，进一步提升执法效能，从而实现既“管得住”，也能“通得快”。

五是继续拓展国际合作，不断深化海关跨境联合执法行动，积极参与世界海关组织、世界贸易组织、世界知识产权组织等有关国际组织的知识产权事务，不断完善打击跨境侵权违法行动的国际网络，进一步强化知识产权保护的国际合作。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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