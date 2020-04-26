清华经管学院与西门子共同启动“数字化企业领军项目”

人民网北京4月26日电（记者 毕磊）26日，清华大学经济管理学院（清华经管学院）与西门子宣布正式启动“清华-西门子数字化企业领军项目”，助力中国工业企业在数字经济浪潮之下把握机遇、洞见未来。项目将依托清华经管学院的前沿管理思想和理论体系，以及西门子在数字化领域的百年积淀和领先实践，培养具备宏观视野、战略思维和创新能力，并能带领企业以数字化转型重塑企业价值创造路径的杰出领袖。

清华经管学院副院长李纪珍教授表示：“今天正值清华大学109周年校庆，我们与西门子共同启动了‘数字化企业领军项目’。清华经管学院拥有杰出的教师队伍、卓越的理论研究和领先的数字化教育生态，旨在培养优秀的企业领军人才。此次与数字化领军企业西门子的强强联手，对于加快新基建背景下中国工业企业的数字化转型升级具有重要意义。这个高管教育项目将集合中德双方的优势，以创新的教育模式帮助中国企业家建立系统的数字化转型思维，共同探索数据如何成为生产要素，分享企业数字化转型背后的逻辑和方法论，合力推动中国企业的跨越式发展。”

“当今数字化时代，引领商业成功会遇到许多未知的挑战，需要占据企业家们大量的时间和精力。我们深刻地体会到，在转型的十字路口，企业家往往更需要聚焦领导力的提升和个人成长。”西门子（中国）有限公司执行副总裁、物联网服务事业部总经理朱骁洵博士表示，“清华经管学院与西门子此次携手推出的面向企业领导者的课程是一次具有变革意义的学习，既融合了双方顶尖的行业资源，又引入了数字化转型的榜样，致力于打造沉浸式、体验式学习的最佳实践。课程将全面结合中国企业的自身特点，帮助企业探索数字化转型之路，实现可持续发展的目标。”

据了解，本项目以“战略+实践”为目标，将集结来自西门子的行业领袖和清华大学的著名学者及业内资深专家参与授课。课程内容将按照宏观视野与政经格局、数字化转型战略、数字化时代创新、数字化运营管理、数字化组织管理，以及科学、人文与艺术六大模块开展，通过主题分享、案例解析、行业实践、体验式教学，以及深度探访德国工业等多种形式，帮助企业家跨领域、多角度认识和了解中国经济与产业的宏观环境及趋势，进行数字化工业先锋实战道术分享，深入行业一线开展业务实践和体验，帮助企业摸索数字化转型道路。课程将涉及众多行业，包括能源、交通、楼宇、医疗、医药、化工、食品饮料、机械制造及相关数字化和智能化服务领域等。

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