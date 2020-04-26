海关总署：除提交进出口方声明外 口罩等防疫物资通关手续无变化

人民网北京4月26日电 （栗翘楚）昨天，商务部、海关总署、市场监督管理总局联合发布公告，自4月26日起对出口非医用口罩和医疗物资执行更加严格的措施。在今天召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，海关总署综合业务司司长金海表示，三部委发布的公告是对优化口罩生产、流通以及出口等环节的监管进一步明确了要求。企业在出口报关的时候，除了提交电子或者书面出口方和进口方共同声明外，其他的通关手续及流程没有什么变化。

金海表示，对声明符合国外质量标准的，海关凭商务部提供的企业清单验放。对不在市场监管总局提供的企业清单内的，海关接受申报，予以验放。我们已经在“单一窗口”上专门增加了提示选择功能，方便企业操作。对于手续齐全、如实申报的企业来说，不会影响正常的通关。

这里再次提醒出口企业，在申报出口防疫物资的时候，在“生产销售单位”这一栏目里要如实填写实际生产企业的名称以及代码，如实提交“出口方和进口方声明”，如实填写"医用/非医用"、商品名称、规格型号等申报要素，以便顺利通关。

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