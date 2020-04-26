原标题：缺氧不缺精神，快手独家直播讲述中国移动珠峰5G基站的故事

4月24日下午14:00整，一场由5G信号支持，在海拔5300米珠穆朗玛峰的直播，吸引了291万网友的关注，累计点赞118万次。这是由正在珠峰建设5G基站的中国移动（ID：cmcc_official）在快手的全网独家直播。跟随高清的画面，大家提前感受到5G网速的同时，也了解到了5G基站建设背后的故事。

“世上无难事，只要肯攀登”

“老铁们好，我现在位于海拔5200米的珠穆朗玛峰大本营，正在用5G信号为大家直播中国移动珠峰5G基站的建设情况。“天空阴沉着，风呼呼作响，西藏姑娘卓嘎拉姆正跟随同事，向海拔5300米的5G基站出发，以直播的方式，与全国各地老铁分享全过程。

据拉姆介绍，中国移动计划在海拔5300米的珠峰大本营、5800米过渡营地、6500米前进营地三个位置共建设5个5G基站。目前，珠峰大本营和过渡营地的3个5G基站的开通工作已正式完成，剩下2个位于前进营地的基站也会在近期建成。届时，中国移动5G信号将全面覆盖珠峰峰顶。

说话间，拉姆一行到达海拔5300米的首个5G基站。平地里只需三四分钟的路程，她却走了近二十分钟。高海拔和恶劣的天气，加上崎岖陡峭的路途，让土生土长的西藏女孩拉姆也气喘吁吁。作为中国移动西藏公司的工作人员，拉姆此行主要负责拍照、拍视频等记录工作，“我上珠峰已经一周多了，身体还是没有完全适应。作为团队里的唯一的女生，同事都很照顾我。”

但建设团队成员面临的，不仅仅是高原反应。工程建设难度大，除了高海拔安装外，运输更是难题。建立三个基站所需物资总重量达8吨，车辆无法到达，只能依靠55位藏族百姓和66头牦牛以最原始的方式肩挑牛驮。拉姆说：“仅从5300米攀登到5800米，走一趟就需要8小时；而从5800米基站去到6500米基站，则需要走两天。”运输过程中，好几个牦牛的背部因负重太重流血。“真的很感谢当地人的支持，如果没有它们，很难有这个5G基站。”

珠峰多变的天气也极大增加了施工难度。“珠峰上风和日丽的日子屈指可数，只有抓住四、五月两个月窗口期，才有顺利施工的可能，”6500米的基站原本已准备投入建设，结果因突如其来的降雪被迫搁置。

面对如此困难的项目，团队也是做足了准备。在项目施工前，中国移动西藏公司、日喀则移动的负责人作为先遣队，徒步爬到5800米的位置，用手机拍摄地势情况，并拨通卫星电话，以方便确定基站建设的具体位置。“他们真的很辛苦。从拉萨出发到珠峰露宿两天后，他们皮肤皲裂，嘴唇发紫，完全判若两人。”

“既然这么困难，为什么还要去珠峰建基站呢？。”面对网友的疑问，拉姆给出了答案。“过去我也曾有这样的疑问，直到某次和当地向导聊天，才意识到在珠峰修建5G基站，是人命攸关的事情。“那位向导曾对拉姆说：“对于零基础攀登者而言，攀登珠峰的过程中可能会遇到很多意外。过去十几个人只有一部卫星电话，危急情况下的联络工具只有对讲机。但在恶劣的天气下，信号中断使沟通受阻，在这种时刻，优质的网络能救人一命。”高原上的一条条网线，在关键时刻成为了“生命线”。

直播接近尾声时，阴云散去，珠峰再次露出它的澄澈。拉姆指着远处说：“看，我可以够到云了。”直播间的老铁们也一同感受到了天气转晴的欣喜，“真不容易，康巴妹子辛苦了”“世上无难事，只要肯攀登”“缺氧不缺精神”“你们是国人的骄傲”......当中国速度遇上中国高度，激发了直播间来自不同地域山川的老铁们心中共同流淌着的民族自豪感。

快手记录下，见证中国速度再上新高度

“没有上珠峰时，我觉得这工作没什么大不了，等真的上了珠峰，亲眼见证了工作人员的辛苦，才发现这真的了不起。”这是拉姆来这里一周多时间，最深的感触。“可能大多数没来这里的人，也是这么认为的。”这让拉姆意识到“让更多人看见”的重要性。

4月19日，中国移动在珠峰5800米开通首个最高5G基站，实时下载速率超1.5Gbps；4月22日，建设人员和设备从5800米向6500米挺进，牦牛成运输功臣；4月24日，珠峰6500米营地，5G建设者顶着十级以上大风，喝着冰块融水，忍受身体极限......有成功的喜悦，也有过程的艰辛，这些伟大且动人的瞬间，和珠峰壮美的风景一起，都在“中国移动”的快手号中一一记录，被数以万计的老铁看见。

让中国5G再创“世界高度”，不只是移动，三大运营商都在共同努力。4月13日，中国电信在珠峰大本营一号营地建成5G基站，开通5G网络，现场测试上行、下行速率分别达到700Mbps、223Mbps。4月20日，在超过5000米的海拔上，在零下十几摄氏度的严寒中，中国联通实现珠峰观景台和珠峰大本营一号营地的5G全覆盖。外媒表示：“在地球上最高的山峰珠穆朗玛峰实现5G覆盖，展现了中国运营商的实力。”

值得一提的是，利用已经建好的5G基站，三大运营商也在快手上展开珠峰慢直播，全天候展现珠峰的日出日落、阴晴雨雪，让网友宛如身临海拔5000米的冰川峡谷，在家中“坐看云卷云舒”。

5G是“新基建”的核心基础，是未来5G战略重要的一环。正如网友所说，“如果在极高、极寒、低气压条件下，通信网络都能正常运转，那么在其他任何极限情况下，中国运营商和设备商们一定更能保障大家通信畅通。”

(责编：毕磊、夏晓伦)