海关总署：我国主要防疫物资出口呈明显增长态势

人民网北京4月26日电 （栗翘楚）4月26日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，海关总署综合业务司司长金海表示，从3月1日到4月25日，全国共验放出口主要防疫物资价值550亿元，包括口罩211亿只，防护服1.09亿件，护目镜3294万副，病人监护仪11万台，红外测温仪929万件，外科手套7.63亿双。我国主要防疫物资出口从4月初的日均10亿元，到中旬的20亿元，再到近期的25亿元以上，主要防疫物资出口呈明显的增长态势。

金海表示，中国海关始终高度重视防疫物资出口工作，采取有力措施加强防疫物资出口监管。

近期，海关总署公开通报了两批违法违规出口医疗物资的典型案例，主要涉及伪报瞒报、涉嫌逃避出口商品检验等案例。出口企业在出口报关时，必须严格履行如实申报的责任。海关坚决查处伪报瞒报、以假充真、逃避商品检验、不合格冒充合格等违法行为，坚决维护我国防疫物资出口良好秩序。

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