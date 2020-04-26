五一能出游吗？全国5000多家景区保障“预约旅游”

五一长假临近，旅游市场回暖趋势明显。据美团研究院旅游消费复苏指数测算数据，目前全国旅游景区复工率高达78.3%。旅游景区如何做好预约服务守住承载“红线”？ 4月24日，国内首个《旅游景区预约游览服务规范》（以下简称《标准》）和景区预约旅游便利度指数发布。《标准》从景区信息线上化、在线预约购票和闪入园服务流程、限流预警以及现场疏导管理等方面界定了景区预约旅游服务的规范。

该《标准》已通过中国标准化协会评审正式获得团体标准立项。值得注意的是，全国超5000家已开园景区已试行该《标准》，让游客在五一假期就可享受网络购票、分时预约、现场扫码购票、二维码入园等安全便利服务，保障五一“安心出游”。美团还将在预计人流量大的景区安排并培训300名志愿者，支持热门景区现场扫码购票以及游客入园疏导等服务工作。

南开大学MTA教育中心业界导师，原文化和旅游局监管司司长彭志凯表示，《标准》是对《景区游客高峰时段应对规范》行业标准的完善和补充，两标准配合实施将提升“旅游景区服务水平，推进互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术在客流疏导和景区服务中的应用实施。

“预约旅游”成新常态

在景区信息获取便利度方面，《标准》要求景区方面通过互联网平台“今日开园”“安心玩”“今日售罄”等标签产品及时披露开闭园信息、限流要求等内容，做好安全出游宣传引导。目前，已有超3300家景区通过美团“安心玩”向公众展示开闭园情况以及防疫消杀工作进展。

在入园购票便利度方面，景区要通过互联网智慧管理门票库存，完善网络预约制，提升远端控流量的能力。在客流高峰期，景区可通过增设二维码购票点、1米线以及人工服务点，保证近端游客疏导能力，避免扎堆、聚集现象。

在线下入园环节，《标准》要求景区实现“闪入园”服务，手机购票平均出票时间小于10秒钟，无需换票。游客抵达景区门口扫码或凭身份证直接入园，避免现场购票排队聚集。

中国标准化协会秘书长高建忠表示，通过预约来游玩景点，不仅能避免因“人山人海”而影响旅游体验，也能更好地控制人数，最大限度保证游客安全。《标准》给出了旅游景区预约游览服务的服务要求、服务流程、应急保障等内容。一些旅游景区可以按照标准内容结合不同季节的游客情况，精准施策，综合利用互联网平台开展预约游览展示和销售，加强现场引导和疏导，对景区的复工复产以及旅游旺季的运营管理具有重要意义。

预约旅游TCI 20强出炉

基于《标准》和中国景区旅游消费便利度指数（Travel Convenience Index简称TCI），当日还发布了景区预约旅游便利度指数，为游客五一安全出行提供参考。

据介绍，此次发布的景区预约旅游便利度指数就是延续TCI的分析模型，从购票、入园环节分析评价全国已开园高星（5A、4A）景区是否支持网络购票、分时预约购票、闪入园等服务。

分析显示，受益于互联网购票、二维码验票在全国景区的普及，当前全国高星景区预约旅游便利度综合得分达84.9，高于去年得分。北京八达岭长城、北京颐和园、三亚蜈支洲岛等多地热门景点入选全国高星景区预约旅游TCI 20强。西安博物院、古隆中风景区的预约旅游便利度提升明显，相比去年得分增长超过20%。

这背后是景区与平台在信息化、智慧化等方面的深入合作。西安博物院院长余红健表示，在美团软硬件服务的支持下，西安博物院开通了门票预约系统，通过门票库存的智慧管理，实行实名制线上预约、严格控制游客流量、减少接触环节等防疫措施。只要当日预约门票张数接近西安博物院设定的峰值限制，系统将自动进行限流预警提示，同时暂停线上预约领票。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)