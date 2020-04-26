腾讯音乐发布长音频战略 推出“酷我畅听”新产品

4月23日，腾讯音乐娱乐集团（以下简称“TME”）召开长音频战略发布会，首次对外发布长音频战略，并推出酷我音乐旗下长音频新品牌“酷我畅听”。

当前来看，用户在互联网上获取的信息，主要是图文、音频和视频三种形式。在注意力稀缺的时代，获取图文信息需要集中注意力，而过于分散注意力吸收的短视频，又承载不了太多有效内容。长音频则恰好是二者的有效补充。在用户开车、通勤、运动等伴随性生活场景中，音频形式更方便用户实现内容获取。

中国长音频赛道已走过快十年。从市场培育度来看，当前的长音频平台已成为“知识+娱乐”的综合体，更是用户碎片化时间内的数据化生活载体。而从市场空间来看，在图文已经过载、短视频流量红利见顶的今天，长音频依然高速增长，具有极大可挖掘潜力。

来自艾媒咨询的研究显示，预计2020年在线音频行业用户规模将达到5.42亿，年复合增长率保持在两位数。

在模式上，虽然许多头部平台都采用了以PGC为主的付费形式，但内容版权始终是各家竞争的有限核心资源。同时，优质内容的持续生产、版权和IP持续运营能力、分发能力及全渠道商业化能力将决定行业地位。

据了解，酷我音乐推出了“百亿声机”计划，其内容制作依靠PGC和UGC双向动力驱动，构建了多元化、全品类的内容体系，全面覆盖了音频人群的需求。PGC内容上，TME一手靠外部合作IP，一手靠自制IP。全面覆盖有声书、广播剧、评书、儿童、二次元、情感、明星等品类。外部合作IP上，遵循“尊重原著就是最好的改编”，寻找明星和CV优质声音，重点孵化爆款有声书、广播剧产品，目前已打通阅文集团全线内容，阅文将授权TME把阅文平台上的文学作品制作为长音频有声读物，双方可以在各自平台上向全球发行这些有声作品。

在自制IP上，通过酷我音乐生态下的明星资源、粉丝运营等核心能力，打造精品内容，饭圈新玩法、提升品牌新价值，已有超级IP包括《榜样阅读》、《我和我的家乡》、《国宝的奇妙之旅》等。

此外，酷我音乐则推出了“百亿资金+资源扶持”的长期计划，鼓励创作者持续产出，而且简化变现和激励方式，让创作者快速获得收益。同时，将集中酷我音乐平台的上亿流量，在酷我音乐APP、客户端、网页版同步倾斜,利用全站资源对优质内容进行分发，为创作者的每一条优质内容买单为促进创作者持续性成长，创作者还将有机会签约酷我音乐、获得酷我音乐节目定制权，以及获得酷我音乐线下沙龙邀约，免费享受创作者学院培训。

据介绍，百亿资金+资源扶持，PGC+UGC双引擎驱动，目的是促进多元化内容体系的逐渐形成，从而满足不同用户群体在不同场景下的不同需求。此前，腾讯音乐娱乐集团已经牵手阅文集团，腾讯音乐娱乐集团CFO胡敏表示：“基于与阅文集团的战略合作，腾讯音乐娱乐集团将为海量文学内容与广大用户建立更紧密的沟通桥梁，打造文学作品有声化的全新形式，挖掘长音频产品的全新价值，推动中国长音频行业进入全新时代。”（牛广文）

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