复工复产，国企冲在前

3月30日，被誉为陕电入鄂“空中通道”的陕北—湖北±800千伏特高压直流工程湖北段正式开工，成为湖北省复工复产后首个启动的重大能源项目。据测算，这一工程将直接带动变压器、开关、电容器、避雷器等设备生产规模约120亿元，增加就业岗位逾4万个，带动相关产业投资超过700亿元。

“我们将全力以赴，在今年10月完成武汉特高压换流站土建施工，确保明年底工程建成投运。”来自国网湖北送变电工程有限公司的建设者俞斌干劲十足。

中央企业和地方国有企业千方百计克服困难，统筹推进疫情防控和复工复产。

长征二号丁运载火箭、运—20大型运输机等国防型号项目如期复工，核电、重型燃机、C919大客机、“复兴号”列车等重点项目有序推进，中俄东线天然气管道工程中段项目、中老铁路等“一带一路”重大工程全面开工……国资委党委组织中央企业制定专项方案，有序推进重大工程、重大项目复工复产。

3月16日，位于武汉的东风本田汽车公司总装生产线在停产50多天后恢复生产，一举带动了全国500多家一级供应商。此前，湖北、武汉有关部门及东风公司多方联系、积极协调，先后通过专列、包车等方式接2600多名员工返岗，确保了生产线顺利复工。

连日来，汽车、建筑、旅游等受影响较大行业里的中央企业迎难而上、在业内率先复工复产。建筑行业，中建集团按照分地区、分单位、分类别的原则，统筹安排好各级企业和项目复工复产。旅游行业，中国旅游集团、华侨城集团大部分旅游零售店和景区已恢复营业或做好开放准备。

据统计，到2月底，中央企业复工复产率超过90%，到4月20日，已达99.4%。

中央企业积极发挥在产业链中的重要带动作用，促进全产业链有序复工、协调运行。有的扩大有效投资、释放有效需求——国家电网复工总规模超过700亿元的重大项目，三峡集团集中开工总投资580亿元的25个新能源项目。有的落实政策让利、助力中小企业渡过难关——电网企业向超过5000万家企业用户降费约200亿元；电信企业累计为约16亿人次提供缓停机服务，对中小微企业、互联网专线、企业宽带在疫情期间执行减免政策，让利150亿元；保利集团、招商局集团等央企旗下的商业地产公司也纷纷减免所持有商场、商业项目租金。

复工复产，地方国企也紧锣密鼓：在福建，中闽能源多个风电场项目新增装机量、并网量实现稳步增长，一季度发电量同比增长15.2%；在山东，青岛港携手山东港口陆海物流集团推进内陆市场开发，青港物流一季度海铁联运操作箱量完成23.76万标箱；在广西，柳工集团瞄准海外市场精准发力，陆续签订大单，向海外客户如期交付数百台机械设备。

国资委党委书记、主任郝鹏表示，下一步要坚持精准施策、增强战略定力，以科学精神、专业精神推动解决制约中央企业复产达产的共性问题，切实发挥好中央企业的国民经济“稳定器”作用。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 08 版）

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