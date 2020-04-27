退税“秘笈”勿轻信(理财参谋)

当前我国个人所得税首次年度汇算正在进行中。税务总局北京12366纳税服务中心近日发布年度汇算退税办理“五提醒”，纳税人在办理退税过程中应当特别注意以下方面，以保证个税年度汇算的顺利进行。

提醒一：仔细核对填报信息，依法诚信办理年度汇算申报。

办理年度汇算需填报的信息主要包括个人的基础信息，如本人身份证件号码、有效联系方式、年度汇算地等，这是为了识别纳税人的身份，便于后续为纳税人安全办理退税或补税业务。同时，还需要填报收入、扣除、享受税收优惠等信息，这是计算纳税人全年应纳税额的基础。

为便于顺利、准确完成申报，推荐纳税人使用网络方式办理年度汇算，表格相应栏次旁边均有解释说明或者填报提醒。同时，建议纳税人在申报前整理、核对本人的上述有关信息，并依法、准确填写，以便能及时获得退税。

提醒二：为保障错峰有序办理年度汇算，建议纳税人尽量在税务机关与单位约定的时间段办理年度汇算。

个人所得税年度汇算退税，需经过必要的核对程序，税务、财政、国库、银行等部门要联动办理，为确保纳税人能够安全收到退税款，还要校验纳税人填报的银行账户是否真实有效。如果纳税人填报数据不准确、有漏项，个别纳税人虚假申报，或大量纳税人集中申请退税导致业务量过大，就会影响退税进度。年度汇算刚刚开始时，申报退税的纳税人不多，退税到账时间相对较快；近来，办理年度汇算退税的纳税人数量成倍增加，已达数千万笔以上，一些不准确或不诚信的申报也开始增多，以致办理退税时间拉长。

目前，税务、国库等部门正在全力以赴抓紧处理。有任职受雇单位的纳税人应尽量按照税务机关前期与各单位约定的时间段办理年度汇算，避免扎堆拥堵，以获得更好的办税体验。

提醒三：确保填报的银行账户符合条件，以便及时收到退税。

为确保纳税人及时、安全收到退税，申请退税时请务必填报本人在中国境内符合条件的银行账户。一般情况下，在银行柜面开设的银行卡均可顺利收到退税。如无法判定银行卡的类别，可咨询开户银行。

提醒四：切勿轻信非官方或非专业人士的所谓退税“秘笈”。

办理年度汇算退税，需纳税人自行申报，个人要对申报信息的真实性、准确性和完整性负责。纳税人申报时如有疑问，可及时向税务机关、单位或者税务专业人士咨询，不要轻信网传、口传的所谓退税“秘笈”，避免出现违反税法规定的错误申报或不实申报。

提醒五：税务机关不会因为退税，通过非官方办税终端或渠道向纳税人索要银行账户和密码信息。

纳税人可以通过自然人网上税务局（官方手机个人所得税APP、自然人电子税务局网页端）申报办理年度汇算退税，也可以到办税服务厅或将申报表投寄到指定的税务机关办理。无论上述哪种渠道，纳税人只需在办理申报时同步填写本人银行账号即可，税务机关不会通过其它任何渠道（如电话、短信等）索要银行账户和密码信息，请纳税人提高安全防范意识，谨防诈骗。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 18 版）

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