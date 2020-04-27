银保监会就保险代理人监管规定公开征求意见(财经短波)

本报电 近日,银保监会就《保险代理人监管规定（征求意见稿）》再次公开征求意见，此次征求意见稿与2018年7月13日第一次征求意见稿相比，取消了保险专业代理公司、保险兼业代理法人机构经营保险代理业务许可证有效期为3年的规定。银保监会有关负责人说，取消该许可证有效期是加强、改进保险监管的重要举措，将进一步激发企业活力，支持优质公司加快发展。同时，保险监管部门将进一步完善监管手段，加大对扰乱市场的劣质公司检查和处罚力度。

（柴 今）

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 18 版）

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