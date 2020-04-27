新产业新业态 激活新动能(统筹抓好改革发展稳定各项工作)

4月16日，在江西樟树市的一家金属设备制造企业，工作人员调试折弯机器人。

周 亮摄（影像中国）

4月25日，四川成都市金堂县赵家镇阳河街社区，大学生肖钦仁（右）和伙伴通过直播为家乡产的橘子扩展销路。

新华社记者 李梦馨摄

3月30日，在甘肃兰州新区第二初级中学，老师使用互联网进行空中课堂教学。

丁 凯摄（影像中国）

4月23日，安徽淮南市高新产业园区内，一家智能显示终端制造企业量产超大液晶显示模组。

陈 彬摄（影像中国）

4月17日，在山东青岛港全自动化码头，自动导引车来回穿梭运送集装箱。

张进刚摄（人民视觉）

4月6日，在北京理工大学中关村校区，无人配送车在配送物品。

新华社记者 任 超摄

应对疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展。以互联网、大数据等技术为支撑，电子商务、在线教育、智慧农业等新产业新业态便利日常生活，推动经济增长，为高质量发展注入了新动能。

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《 人民日报 》（ 2020年04月27日 10 版）

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