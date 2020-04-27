新产业新业态 激活新动能(统筹抓好改革发展稳定各项工作)

4月16日，在江西樟树市的一家金属设备制造企业，工作人员调试折弯机器人。
4月25日，四川成都市金堂县赵家镇阳河街社区，大学生肖钦仁（右）和伙伴通过直播为家乡产的橘子扩展销路。
3月30日，在甘肃兰州新区第二初级中学，老师使用互联网进行空中课堂教学。
4月23日，安徽淮南市高新产业园区内，一家智能显示终端制造企业量产超大液晶显示模组。
4月17日，在山东青岛港全自动化码头，自动导引车来回穿梭运送集装箱。
4月6日，在北京理工大学中关村校区，无人配送车在配送物品。
应对疫情催生并推动了许多新产业新业态快速发展。以互联网、大数据等技术为支撑，电子商务、在线教育、智慧农业等新产业新业态便利日常生活，推动经济增长，为高质量发展注入了新动能。
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3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】