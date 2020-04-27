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激发内生动力，赢得发展新优势（一线视角）

何  聪

2020年04月27日08:46  来源：人民网－人民日报
 

　　以超常规的办法、不寻常的力度、针对性的安排，不断激发内生动力，就能化危为机，赢得长远发展新优势

　　

　　突如其来的新冠肺炎疫情对各行各业都造成了不同程度的影响。但历史经验告诉我们，危和机同生并存，克服了危即是机，重大冲击往往也是众多创新涌现、成长的契机。一些新科技、新产业会孕育而生，一些新业态、新模式会逆势成长。唯有深入分析，全面权衡，准确识变、科学应变、主动求变，才能从眼前的危机和困难中捕捉和创造机遇。

　　在疫情防控常态化的背景下，谋非常之功当有非常之举。不久前，江苏南京发布战疫情、扩内需、稳增长“四新”行动计划，将以新基建、新消费、新产业、新都市建设协同发力，着力释放城市发展的内生动力，以有效扩大内需来对冲经济下行压力，以自身的确定性来应对外部的不确定性，努力把疫情冲击影响降到最低。可以说，以超常规的办法、不寻常的力度、针对性的安排，一手抓紧抓实抓细疫情防控工作，一手稳定经济社会运行，不断激发内生动力，就能化危为机，赢得长远发展新优势。

　　常言道，“谋定而后动”。当前，面对世界经济下行风险加剧、不稳定不确定因素显著增多的外部条件，只有深入调研、精准把脉，才能把超常规举措的效能充分发挥出来。以南京为例，经过前期充分调查研究，总结归纳出不少城市发展的短板弱项，比如5G网络基站密度偏低、充电桩布局不够、数字产业公共算力算法平台缺乏、“米”字形高速铁路网络格局还未形成，等等。对这些问题，南京力争通过“发展新基建、培育新消费、壮大新产业、建设新都市”，促进经济企稳运行。如今，已纳入“四新”的项目和活动达906个，主要分布在新一代数字经济、新医药与新健康产业、智能网联汽车、新型都市工业、未来新业态等产业方向，为实现长足发展打下坚实基础。

　　推动经济社会健康发展，激活被疫情影响的投资、消费需求，还要聚焦主要矛盾，注重问题导向，因时因势而谋，因地制宜施策，从制约和影响复工复产最突出的问题解决起、谋划起、改革起。一方面，要坚持以扩大内需为主攻方向，以改善民生为根本追求，立足增强和释放发展的内生动力，推动形成疫情防控常态化的经济社会发展新格局；另一方面，还需围绕现代市场体系建设和激活市场主体活力深化改革，构建更加完善的要素市场化配置体制机制，优化营商环境、完善产业链条，消除各种不利于复工复产的隐形障碍。如此，不仅能让企业复工复产，还能实现产业提档、结构升级，推动新科技、新产业、新业态、新模式释放新动能，打造创新驱动的新引擎。

　　“惠在于因时，机在于应事。”在统筹推进疫情防控和经济社会发展工作中，需要增强紧迫感，因地制宜、因时制宜优化完善疫情防控举措，千方百计创造有利于复工复产的条件，不失时机畅通产业循环、市场循环、经济社会循环。同时，也要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能，力争把疫情造成的损失降到最低限度，确保完成决战决胜脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

　　（作者为本报江苏分社记者） 


　　《 人民日报 》（ 2020年04月27日 05 版）
(责编：杨曦、孙阳)
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