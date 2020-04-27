再贷款，“贷”动企业加速跑(财经眼·“工具箱”里探“工具”②)

数据来源：人民银行

制图：汪哲平

近日召开的中共中央政治局会议要求，稳健的货币政策要更加灵活适度，运用降准、降息、再贷款等手段，保持流动性合理充裕，引导贷款市场利率下行，把资金用到支持实体经济特别是中小微企业上。

从1月央行设立3000亿元专项再贷款，到2月新增5000亿元再贷款再贴现额度，再到新增1万亿元再贷款再贴现额度，再贷款成为疫情防控期间宏观政策“工具箱”中被反复使用的“工具”。再贷款的效果如何？为何会受到“重用”？下一步有哪些发力方向？记者进行了采访。

再贷款是央行对银行发放的贷款，对统筹推进疫情防控和复工复产发挥了重要作用

“这笔贷款极大地提升了企业扩大产能的能力和信心，我们一定全力保障居民生活物资供应不‘掉链’！”重庆市龙泉食品有限公司负责人蒋永江说。受益于专项再贷款政策，重庆农商行第一时间向企业发放了1700万元贷款，贴息后实际融资成本不到1.5%。

受疫情影响，春节卖粮的款项无法收回，购买化肥又需要不少资金，这让浙江台州的种粮大户周振华愁眉不展。了解情况后，临海农商银行依托央行支农再贷款额度，一天内就向周振华发放了100万元贷款。

在全国各地，像这样的故事还有很多。再贷款政策解了他们的燃眉之急。

“一般所说的贷款，指的是银行向企业或个人发放的贷款。再贷款则是指央行对商业银行发放的贷款。商业银行从央行借款后，再将其借给需要资金的企业。”交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟说。

唐建伟分析，央行通过调整再贷款利率，可以影响商业银行从央行获得可贷资金的成本和额度，从而影响货币供应量和市场利率水平。比如当央行要增加市场货币供应量时，可以降低再贷款利率，减少银行从央行获得贷款的成本，鼓励银行向央行借款，进而增加商业银行的可贷资金、引导市场利率水平下行。

3000亿元专项再贷款，是支持保供资金，央行向相关全国性银行和疫情防控重点地区地方法人银行发放专项再贷款，支持其向名单内企业提供优惠贷款。

2月份央行还新增了5000亿元再贷款再贴现额度。“再贴现是金融机构将未到期票据转让给央行，获得资金。广义上再贴现属于再贷款的一种，都可以增加金融机构的基础货币。”新时代证券首席经济学家潘向东说，再贷款再贴现是再贷款和再贴现这两种货币政策手段的组合，本质上都属于再贷款。

5000亿元再贷款再贴现，着眼于支持企业复工复产，特别是为中小微企业提供低成本、普惠性的资金支持，覆盖面更广，参与的金融机构也更多。

这些再贷款效果如何？

从“量”上看，受益企业覆盖广。央行发布的数据显示，截至4月8日，3000亿元专项再贷款已经支持了6158户企业，大多数都是生产医疗物资等的重点保供企业；5000亿元再贷款再贴现额度累计帮助了超过42万户企业，大部分是中小微企业，预计支持企业总数将超过50万户。

从“价”上看，贷款利率很优惠。数据显示，截至4月8日，在3000亿元专项再贷款政策支持下，相关银行发放贷款的加权平均利率为2.51%，财政贴息后，企业的实际利率为1.26%；运用5000亿元再贷款再贴现额度，地方法人银行发放的涉农贷款和普惠小微贷款的加权平均利率在4.4%左右。

唐建伟认为，整体来看，这些再贷款在疫情防控期间通过银行及时发放到企业手中，对统筹推进疫情防控和复工复产起到了重要作用。

再贷款为市场提供流动性，有助于优化信贷结构

疫情防控期间，再贷款工具为何会受到“重用”？

目前，我国的融资结构仍以间接融资为主，大部分企业资金来源于银行贷款。对银行来说，在投放贷款时会受到一些因素制约，比如获得低成本可贷资金难易度、贷款对象信用风险状况等。再贷款政策有效地帮助银行解决了这些“烦恼”，让企业尤其是中小微企业能获得更便捷的信贷支持。

——再贷款能为市场提供流动性。

疫情防控期间，市场对于流动性的需求比较强烈。“再贷款是一种数量型货币政策工具。央行通过向银行提供再贷款，增加基础货币规模，为银行注入流动性。银行拿到来自央行的贷款，再向企业投放贷款，通过这种方式央行成功地将流动性注入实体经济中。”民生银行首席研究员温彬说。

——再贷款有助于优化信贷结构。

“与其他货币政策工具相比，再贷款的优势在于具有结构性特点，可以定向增加金融机构的资金。”潘向东分析，在我国，往往是大型金融机构流动性充足，中小金融机构流动性相对紧张。此次疫情对中小企业的冲击较大，中小银行也更易受到影响。运用再贷款工具尤其是定向增加面向中小银行的再贷款，可以缓解中小银行流动性紧张的局面，促使其增加对中小微企业的信贷支持。

具体操作中，央行在新增5000亿元再贷款再贴现额度的同时，下调了支农、支小再贷款利率至2.5%，这意味着只要银行愿意向中小微企业和“三农”等领域贷款，就可以获得充足的低成本资金，从而增强了银行向国民经济关键领域和薄弱环节投放贷款的积极性。在这个过程中，央行引导银行主动优化了信贷结构。

“近年来，定向降准、再贷款再贴现等结构性货币政策措施经常被央行使用，是‘工具箱’里的常用‘工具’。”温彬说，结构性货币政策工具往往在总量工具的基础上附加特定要求，从而在调控过程中实现央行的结构引导意图。要继续合理运用好结构性货币政策工具，补短板、强弱项，支持经济结构调整优化。

严格把控资金流向，防止“跑冒滴漏”

再贷款如此重要，应当严格把控资金流向，防止“跑冒滴漏”。

目前来看，以专项再贷款为例，财政部、央行等部门第一时间发布文件明确，各级有关部门和中央企业要严格按照程序和筛选标准报送企业名单和融资需求。

各部门协同发力确保资金用在刀刃上。发改委、工信部跟踪监督重点保障企业生产的医用物资、生活必需品流向，确保物资用于疫情防控重点地区和领域；央行建立电子台账，跟踪监督再贷款资金使用情况，重点审核企业范围、贷款额度的合理性；财政部门加强对中央财政贴息资金安排的监管、监督；审计部门加强对重点保障企业贴息贷款的审计监督，促进资金使用的公开、公平、公正。

业内专家认为，再贷款往往既享受优惠利率，又有财政贴息，存在套利机会。各部门应严格把好关，管好用好这笔“救急”钱。金融机构应做好贷后管理。

目前，3000亿元专项再贷款政策处于收官阶段，5000亿元再贷款再贴现额度顺利发放。3月31日，国务院常务会议确定“增加面向中小银行的再贷款再贴现额度1万亿元”，市场对此充满期待。

记者从央行了解到，预计1万亿元再贷款再贴现额度将支持超过200万户企业，目前在银行体系有授信的中小微企业一共是3000万户左右，因此这1万亿元可以覆盖全国7%—10%的中小微企业，帮助其渡过难关。

潘向东分析，新增的1万亿元再贷款再贴现额度可以继续引导信贷资金更多支持受疫情冲击较大的中小微企业。

央行副行长刘国强表示，对新增的1万亿元再贷款再贴现额度，央行会要求中小银行以优惠的利率向中小微企业发放贷款，没有规定利率上限。

为何对利率没有具体设限？“每家金融机构的信贷需求、业务风险、流动性情况不同，因此央行没有统一规定利率，但可以通过奖励性考核，引导中小银行降低对中小微企业的贷款利率。”潘向东说。

值得关注的是，3000亿元专项再贷款和5000亿元再贷款再贴现额度对应的优惠利率贷款期限通常都是一年，这些优惠贷款在明年还将对企业发挥支持作用。

“前面有一个3000亿元，后面有一个5000亿元，这次1万亿元，这是一个连续的过程，帮助点多面广、市场融资成本较高的中小微企业获得再贷款、再贴现政策支持。”刘国强说。

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 18 版）

(责编：杨曦、孙阳)