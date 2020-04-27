返乡做直播 帮乡亲卖货

“欢迎你们来看娇娇的直播！”身材娇小的施林娇在山间向手机另一端的观众打招呼。

1996年出生于湘西土家族苗族自治州的施林娇，是十八洞村第一代返乡创业的大学生。2019年毕业于浙江音乐学院的她，曾在湖南一家公司做宣传工作。这份工作很安稳，收入也不低，但施林娇有自己的想法。2020年初，施林娇辞职回到十八洞村，和另外两位返乡的大学生施志春、施康一拍即合，共同创业。施志春负责策划，施康负责短视频拍摄和制作，施林娇负责出镜直播。

从小在十八洞村长大的施林娇，对这里很熟悉，苗族的特色文化和日常生活都是她直播的灵感来源，做农活、烹饪苗族特色菜、唱苗歌等都是她的直播内容。他们希望能通过直播平台帮助乡亲们的特色产品拓宽销路。目前，他们在一家直播平台已经有了近5万“粉丝”。“回到家乡创业，能为家乡做点小小的贡献，我就实现了自己的人生价值。”施林娇说。

图为在十八洞村直播的施林娇。

新华社记者 薛宇舸摄

《 人民日报 》（ 2020年04月27日 13 版）

(责编：杨曦、孙阳)