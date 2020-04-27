人民网>>财经

稳就业措施再细化 重点群体就业政策加速落地

记者 李志勇 北京报道

2020年04月27日08:54  来源：经济参考报
 
原标题：稳就业措施再细化 重点群体就业政策加速落地

　　受疫情影响，今年一季度全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人，就业形势不容乐观。但在各项稳就业政策推进下，就业形势正在逐步回暖，3月份城镇调查失业率5.9%，环比呈现小幅回落。

　　为进一步推进稳就业形势不断向好，中央和地方政府再次加大了政策支持力度，细化政策措施，推动稳就业政策加速落地。人力资源和社会保障部、教育部等7部门近日发文进一步强化稳就业举措，提出对中小学、幼儿园、中职学校教师，以及护士、渔业船员、执业兽医、演出经纪人员、专利代理师等职业资格可实施“先上岗、再考证”阶段性措施。

　　在地方层面，北京近日出台九条新措施，包括对不裁员、少裁员的参保企业，返还50%上年度缴纳的失业保险费，对中小微企业实现100%返还；加大培训支持力度，对科技创新、城市运行保障、生活性服务业等领域，给予参训职工每人最高4540元的培训补贴和生活补贴；免费为民生保障类企业和有闲置人员的企业搭建互助通道，为重点企业输送共享用工等。

　　河南也发布了优化企业金融服务、支持企业拓展国内市场、加大投资创造就业等28条稳就业举措。

　　在这些进一步细化的新政策中，加大重点地区、重点群体就业支持力度，拓展就业新渠道成为要点。例如，深圳近期出台稳就业21条措施，聚焦高校毕业生、贫困劳动力等重点群体就业。包括，对高校毕业生的扶持范围扩大至毕业2年内的高校毕业生，加大对毕业学年困难学生的就业扶持，提高求职创业补贴标准；吸纳建档立卡贫困劳动力补贴标准从3000元/人提高到5000元/人等。

　　浙江省稳就业也重点聚焦高校毕业生、农民工、困难群体等。计划今明两年，国有企业拿出不少于50%的新增岗位招录高校毕业生，2020年新开发1万个基层公共管理和社会服务岗位，面向高校毕业生招录。动态调整就业困难人员认定标准，将符合条件的残疾人和受疫情影响人员纳入就业援助范围。

　　为进一步拓宽就业渠道，包括河南、河北、浙江、山东、江苏等省市都新出台政策扶持创业带动就业，以及支持灵活就业和新就业形态发展等。

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved