原标题：稳就业措施再细化 重点群体就业政策加速落地

受疫情影响，今年一季度全国城镇新增就业229万人，同比减少95万人，就业形势不容乐观。但在各项稳就业政策推进下，就业形势正在逐步回暖，3月份城镇调查失业率5.9%，环比呈现小幅回落。

为进一步推进稳就业形势不断向好，中央和地方政府再次加大了政策支持力度，细化政策措施，推动稳就业政策加速落地。人力资源和社会保障部、教育部等7部门近日发文进一步强化稳就业举措，提出对中小学、幼儿园、中职学校教师，以及护士、渔业船员、执业兽医、演出经纪人员、专利代理师等职业资格可实施“先上岗、再考证”阶段性措施。

在地方层面，北京近日出台九条新措施，包括对不裁员、少裁员的参保企业，返还50%上年度缴纳的失业保险费，对中小微企业实现100%返还；加大培训支持力度，对科技创新、城市运行保障、生活性服务业等领域，给予参训职工每人最高4540元的培训补贴和生活补贴；免费为民生保障类企业和有闲置人员的企业搭建互助通道，为重点企业输送共享用工等。

河南也发布了优化企业金融服务、支持企业拓展国内市场、加大投资创造就业等28条稳就业举措。

在这些进一步细化的新政策中，加大重点地区、重点群体就业支持力度，拓展就业新渠道成为要点。例如，深圳近期出台稳就业21条措施，聚焦高校毕业生、贫困劳动力等重点群体就业。包括，对高校毕业生的扶持范围扩大至毕业2年内的高校毕业生，加大对毕业学年困难学生的就业扶持，提高求职创业补贴标准；吸纳建档立卡贫困劳动力补贴标准从3000元/人提高到5000元/人等。

浙江省稳就业也重点聚焦高校毕业生、农民工、困难群体等。计划今明两年，国有企业拿出不少于50%的新增岗位招录高校毕业生，2020年新开发1万个基层公共管理和社会服务岗位，面向高校毕业生招录。动态调整就业困难人员认定标准，将符合条件的残疾人和受疫情影响人员纳入就业援助范围。

为进一步拓宽就业渠道，包括河南、河北、浙江、山东、江苏等省市都新出台政策扶持创业带动就业，以及支持灵活就业和新就业形态发展等。

(责编：杨曦、孙阳)