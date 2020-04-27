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地方密集开启促销季 力促消费回补

记者 王文博 北京报道

2020年04月27日08:54  来源：经济参考报
 
原标题：地方密集开启促销季 力促消费回补

　　我国疫情防控常态化后的第一个小长假将至，随着生产生活秩序逐步恢复，各地近期密集推出促销活动。《经济参考报》记者了解到，这些活动由政府和企业共同推动，线上线下同时进行，并给出真金白银的让利补贴。专家表示，各地集中打折补贴将发挥乘数效应，助力消费回补加速。

　　同时，有关部门还针对汽车、家电等传统大宗消费出台更多中长期支持举措，从优化汽车限购、完善新能源汽车财政补贴、畅通二手车流通等环节打通汽车消费链条，并进一步促进绿色智能消费，推动家电家具产品以旧换新，激发消费市场潜力，撬动更大市场空间。

　　促销活动密集启动

　　从消费券、优惠券到购物补贴、打折优惠，从线上活动到线下体验，近期各地掀起了一轮覆盖范围广、持续时间长、优惠力度大的促销活动。例如，上海近日推出“五五购物节”，该活动时间横跨整个第二季度，贯穿劳动节、儿童节、端午节等多个重点节日。目前已梳理形成了130多项重点活动，以及700多项特色促销活动。“‘五五购物节’是上海市推出的一项全新的大规模消费节庆活动，将最大限度放大政策和资金的杠杆作用、乘数效应，最大限度促进消费回补和潜力释放。”上海市商务委主任华源表示。

　　昆明将于4月28日至30日集中投放1亿元消费券。昆明市商务局表示，此次发放的消费券共分为旅游消费券、餐饮消费券、体育消费券、困难群体消费券、工会会员消费券等五类，使用时间为5月1日至5月31日。此前，武汉已启动5亿元消费券投放。4月19日至7月31日，武汉市政府陆续向全体在汉人员投放餐饮消费券、商场消费券、超市（便利店）消费券和文体旅游消费券。

　　目前，北京、山东、河北、浙江、江苏、贵州、湖北、广东等多个省份都启动了相关促销活动，覆盖实物消费和服务消费，线上线下同时推进，并打出“商家有折扣、政府有补贴、银行有优惠”促销组合拳。

　　全国层面的促销活动也即将开幕。记者了解到，由商务部等四部门共同组织指导的第二届“双品网购节”将于4月28日至5月10日举行，本届“双品网购节”将在首届超10万个品牌参与基础上，继续扩大阵容。参与电商企业数量是首届的10倍，将超百家。多家平台将投放消费券，金额从数千万元到10亿元不等。

　　大宗消费获长期利好

　　在本轮促销季中，除了打折、补贴等优惠红包，汽车、家电等消费市场的“大头儿”迎来更多长期利好。

　　4月23日，财政部、工信部、科技部、国家发展改革委等四部门发布通知，明确将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底。

　　24日，商务部发布《关于统筹推进商务系统消费促进重点工作的指导意见》指出，要大力促进汽车消费，抓紧落实延长新能源车购置补贴和税收优惠、减征二手车销售增值税、支持老旧柴油货车淘汰等新政策新措施，并对机动车报废、二手车流通、优化汽车限购等方面作出部署，力推畅通汽车消费各环节，进一步释放汽车消费空间。意见还要求，带动家电家具消费，有条件的地区结合实际制定奖励与补贴相结合的消费更新换代政策，鼓励企业开展消费电子产品以旧换新，积极促进绿色节能家电、家具消费。

　　国家发展改革委近日也提出，在促进消费方面，重点是积极稳定汽车、家电等居民传统大宗消费，大力培育绿色消费、信息消费、数字消费、智能消费等新兴消费增长点。

　　商务部流通产业促进中心服务业处处长、研究员陈丽芬在接受《经济参考报》记者采访时表示，汽车、家电领域潜在市场巨大。“以洗衣机、电冰箱、空调、彩电和计算机为例，这些产品更新换代大约是10年一周期，2009年这五种产品的居民拥有量大约为15亿台，更新换代的潜在市场将有4万亿至5万亿元左右。”

　　陈丽芬表示，随着利好政策的相继落地，稳住这些消费“大头儿”，将撬动比较大的消费市场空间。

　　消费回补迎“加速度”

　　专家认为，打折补贴将发挥对消费的催化作用，具有一定乘数效应。商务部数据也显示，消费券等补贴形式对激发消费潜力，带动消费回补方面，有明显成效。其中，杭州核销的2.2亿元消费券，带动消费23.7亿元，乘数效应达10.7倍；郑州首期发放5000万元消费券，发放两日核销1152.4万元，带动消费1.28亿元，乘数效应达11倍。

　　“今年‘五一’是疫情防控进入常态化后的第一个小长假，本轮促销力度显著大于以往。”商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣对《经济参考报》记者表示，疫情之后的打折、补贴等多种形式促销活动将有效提振消费信心，带动商贸企业复工复产，增加商户营业收入，激发消费市场活力、释放消费潜力。

　　关利欣表示，随着消费信心恢复和消费市场重启，以消费为引领的经济循环将逐步畅通，消费将带动生产和流通领域供需匹配，通过消费的基础性作用带动投资发挥关键作用，从而实现内需对经济的有力支撑。

　　陈丽芬也认为，在本轮集中促销活动中，商家充分利用线上直播和社群运营等手段来拓展销售渠道，实体店在保证安全防控前提下，也在增加更多体验互动场景，激发顾客购买欲望，促进线上线下消费增长提速。

　　陈丽芬同时指出，消费回补和复苏需要过程，各行业复苏速度会有所差异，非生活刚需的旅游、娱乐等服务消费复苏会稍缓，重塑消费者信心要有耐心和决心。

　　陈丽芬认为，释放消费市场潜力要市场主体和消费主体“两主体”同时抓。一方面，推动市场主体复工复业，进一步提高扶持政策的精准性和落地性，清除复工复业障碍，帮助企业渡过难关；另一方面，引导消费，在做好安全防控基础上，鼓励消费，激发消费欲望。同时，稳住就业，稳住居民收入，稳住消费购买力。

　　关利欣也建议，为进一步释放消费潜力，在采取短期促消费举措的同时，还要继续完善促消费长效机制。在保障不同收入群体消费能力的基础上，鼓励技术创新应用培育新兴消费，提供更加多元化、高品质的市场供给，提升智慧治理和服务水平，从而实现庞大国内市场的红利。

(责编：杨曦、孙阳)
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