多部门组合拳持续发力 中国优化营商环境取得新进展

“保护知识产权，优化营商环境，事关人民群众切身利益，事关创新型国家建设，事关经济高质量发展。”在4月26日国务院新闻办新闻发布会上，国家市场监督管理总局副局长甘霖表示，中国持续加强知识产权保护，着力优化营商环境，取得新进展、新成效。
甘霖介绍，顶层设计方面，出台《关于强化知识产权保护的意见》；法治建设方面，修订《商标法》《反不正当竞争法》《药品管理法》，新颁布实施《外商投资法》及其实施条例、《优化营商环境条例》等多部法律法规；体制机制方面，31个省（区、市）打击侵权假冒工作领导小组全部调整到位；行政执法方面，聚焦互联网领域、农村市场、寄递及进出口环节、重点民生领域，开展“剑网”“龙腾”“铁拳”“农资打假”等专项行动。
营商环境优化方面，投资贸易更加便捷，新设六个自贸试验区，修订、废止400多部与外商投资法不符的法规及相关规定。市场准入更加开放，进一步缩减市场准入负面清单、外商投资准入负面清单所列事项，压缩工业产品生产许可种类。政务服务更加优化，新办企业基本实现不超过五个工作日。监管体系更加完善，深化“双随机、一公开”监管，打造公平竞争、诚信经营的市场环境。
在营造良好营商环境中，知识产权保护发挥着重要作用。国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，我国持续推动完善知识产权相关法律法规。2019年11月，新修订的商标法将恶意侵犯商标专用权的赔偿倍数，由修改前的三倍以下提高到了五倍以下，出台规范商标申请注册行为若干规定，规制商标囤积注册等行为。目前，专利法修正案草案已经全国人大常委会第一次审议，其中也明确建立侵权惩罚性赔偿制度，大幅提高侵权代价。
此外，海关总署不断加强知识产权海关保护工作，完善相关制度，为加快建设创新型国家、营造国际一流的营商环境提供有力支持。据海关总署综合业务司负责人介绍，今年以来，海关总署在全国海关范围内先后部署开展知识产权保护“龙腾行动2020”，寄递渠道知识产权保护“蓝网行动”，出口转运货物知识产权保护“净网行动”，突出了对邮寄快递、第三方转运等重点渠道，以及药品、生物制品等重点商品的监控，形成了打击侵权违法活动的“组合拳”。
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