人民网>>财经

多部门组合拳持续发力 中国优化营商环境取得新进展

记者 班娟娟 汪子旭 北京报道

2020年04月27日08:54  来源：经济参考报
 
原标题：多部门组合拳持续发力 中国优化营商环境取得新进展

　　“保护知识产权，优化营商环境，事关人民群众切身利益，事关创新型国家建设，事关经济高质量发展。”在4月26日国务院新闻办新闻发布会上，国家市场监督管理总局副局长甘霖表示，中国持续加强知识产权保护，着力优化营商环境，取得新进展、新成效。

　　甘霖介绍，顶层设计方面，出台《关于强化知识产权保护的意见》；法治建设方面，修订《商标法》《反不正当竞争法》《药品管理法》，新颁布实施《外商投资法》及其实施条例、《优化营商环境条例》等多部法律法规；体制机制方面，31个省（区、市）打击侵权假冒工作领导小组全部调整到位；行政执法方面，聚焦互联网领域、农村市场、寄递及进出口环节、重点民生领域，开展“剑网”“龙腾”“铁拳”“农资打假”等专项行动。

　　营商环境优化方面，投资贸易更加便捷，新设六个自贸试验区，修订、废止400多部与外商投资法不符的法规及相关规定。市场准入更加开放，进一步缩减市场准入负面清单、外商投资准入负面清单所列事项，压缩工业产品生产许可种类。政务服务更加优化，新办企业基本实现不超过五个工作日。监管体系更加完善，深化“双随机、一公开”监管，打造公平竞争、诚信经营的市场环境。

　　在营造良好营商环境中，知识产权保护发挥着重要作用。国家知识产权局知识产权保护司司长张志成表示，我国持续推动完善知识产权相关法律法规。2019年11月，新修订的商标法将恶意侵犯商标专用权的赔偿倍数，由修改前的三倍以下提高到了五倍以下，出台规范商标申请注册行为若干规定，规制商标囤积注册等行为。目前，专利法修正案草案已经全国人大常委会第一次审议，其中也明确建立侵权惩罚性赔偿制度，大幅提高侵权代价。

　　此外，海关总署不断加强知识产权海关保护工作，完善相关制度，为加快建设创新型国家、营造国际一流的营商环境提供有力支持。据海关总署综合业务司负责人介绍，今年以来，海关总署在全国海关范围内先后部署开展知识产权保护“龙腾行动2020”，寄递渠道知识产权保护“蓝网行动”，出口转运货物知识产权保护“净网行动”，突出了对邮寄快递、第三方转运等重点渠道，以及药品、生物制品等重点商品的监控，形成了打击侵权违法活动的“组合拳”。

(责编：杨曦、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved