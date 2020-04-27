电商加速“买买买”良性循环（锐财经·一手抓防疫  一手促发展 (54)）

近日，山东省青岛市即墨区市场管理部门邀请专业直播机构对商户进行培训，带动2000多家商户运用互联网平台进行直播售货，拓展国内市场销路。图为4月24日，在即墨区琴小鸥童装时尚馆，销售员通过直播平台向顾客推荐服装。

梁孝鹏摄（新华社发）

近日，广西龙胜各族自治县的枇杷进入收获期，人们忙着采摘枇杷出售，销往各地。图为4月26日，在龙胜各族自治县泗水乡龙甸村枇杷种植基地，工作人员通过网络直播销售枇杷。

黄勇丹摄（新华社发）

受疫情影响，甘肃省陇南市礼县近3万吨苹果滞销，当地电商企业迅速行动，全力开展“线上助农直播宣传、线上订单销售”，有效解决了农产品滞销难题。图为礼县盐官镇良源果业电商中心，工作人员正在分拣苹果。

李旭春摄（人民视觉）

近日，商务部相关负责人在国务院联防联控机制新闻发布会上宣布，商务部、工业和信息化部、国家邮政局、中国消费者协会将于4月28日至5月10日期间共同举办“双品网购节”，汇聚超过109家平台和企业，囊括综合电商、垂直电商、服务类电商等形态，将为广大消费者提供质优物美的商品和服务。分析人士指出，当前背景下，经济社会运行持续回归正轨，供给侧与需求侧的体量都在稳步回升，电商在匹配供需、畅通循环方面正在发挥重要作用。这有利于中国经济克服疫情带来的影响，释放更多动力与活力。

有效促进消费回补

少接触、少聚集，但“买买买”仍继续。

国家统计局贸易外经司司长蔺涛表示，防疫期间，居家消费需求大幅增长。线下企业为应对疫情冲击，积极开拓线上销售业务，互联网销售逆势增长。据蔺涛介绍，今年1—3月份，全国实物商品网上零售额同比增长5.9%，增速比前两个月加快2.9个百分点，占社会消费品零售总额比重为23.6%，比上年同期提高5.4个百分点。其中，通过互联网销售的吃类和用类商品同比分别增长32.7%和10.0%，增速分别比1—2月份加快6.3和2.5个百分点。

商务部电子商务司副司长蔡裕东表示，防疫期间，电子商务确实发挥了独特而重要的作用，促进了消费回补和潜力释放，对于保持经济社会平稳健康发展具有十分重要的意义。

“多家电商龙头企业都推出了远程办公的数字化工具，帮助大量线下企业复工复产，大型商超连锁加强了与线上平台的合作，打通了线上线下全渠道的营销。”蔡裕东说，线上线下融合成为众多企业求生存谋发展的重要手段，商务部非常重视线上线下融合发展，开启了数字商务建设，着力提高商务领域包括企业数字化、智能化、融合化的发展水平。

让线上线下有效衔接

电子商务，一头连着消费者，一头连着供给方。如何确保“线上”“线下”实现有效衔接，成为相关部门重要的着力点。

中华全国供销合作总社合作指导部部长刘进喜表示，针对疫情给农民种地带来的种种困难，供销系统进一步加大了土地托管的力度，一季度已与农民签约托管土地8769万亩，同比增长了32%，同时各地因地制宜开展配方施肥、统防统治、农机作业等环节托管服务，服务规模达到1.8亿亩次，同比增长40%，有效降低了小农户的种植成本，促进了小农户与现代农业的有机衔接，也实现了疫情防控和春耕生产“两不误”。

国家邮政局市场监管司副司长边作栋介绍，现在全国已经有96.6%的乡镇设立了快递服务网点。今年一季度，即使受到了疫情影响，农村地区收投的快件量依然超过30亿件，支撑工业品下乡和农产品进城超过2000亿元。“国家邮政局已于近期启动了‘快递进村’工程，目标是力争用三年时间推动符合条件的建制村基本实现村村通快递。”边作栋说。

近年来，全国已经建成的智能快件箱有40.6万组，全国主要城市都已经有智能快件箱投入使用，通过智能快件箱投递的快件占快件总数的10%。

边作栋表示，针对很多老旧居民小区没有设立智能快件箱的问题，国家邮政局计划近期出台意见，明确智能快件箱作为公共服务设施的属性，同时积极推动智能快件箱进社区、进机关、进校园、进商厦、进农村、进交通枢纽场站，以便发挥好智能快件箱独特的优势。

培育更多新兴业态

一季度，全国移动互联网接入流量同比增长39.3%，今年3月户均移动互联网接入流量更是达到9.5GB，为近12月以来的最高点。在业内人士看来，更多生意向电子商务汇集，也意味着更多新机遇。

工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖指出，新基建、工业互联网和5G是蓬勃发展的电子商务的重要支撑，也是进一步提速发展的核心基础设施。从消费电子商务到工业电子商务，中国电子商务的发展成效有目共睹。防疫期间，产地直销、直播带货等新业态持续涌现，电子商务从消费端加速向生产端拓展，对基础设施建设提出了更高要求。

“近年来，信息消费一直保持着高速增长态势，已经广泛渗透到人民群众的衣食住行娱等各个层面，实现了由信息本身的消费向‘信息+消费’，由线上为主的消费转向线上线下融合的新局面，拓展了人民群众的数字生活新空间。防疫期间，在线医疗、网络教育、生鲜配送、新零售等消费需求爆发式增长，越来越多的人享受到信息消费的便利。”李颖说。

国家统计局副局长盛来运指出，以新产业新业态新模式为代表的新经济在这次抗疫斗争中发挥了重要作用。他分析，根据一般规律，人均GDP超过1万美元以后，居民消费升级会带动服务业和消费较快成长。中国人口众多，消费升级方兴未艾，这增强了中国经济应对外部风险挑战的底气。

(责编：杨曦、孙阳)