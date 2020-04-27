复工达产，忙起来就有奔头（看！中国经济奋力突围⒁）

在新疆库车市中石化西北油田的施工现场，工人正检查管柱。

石立斌摄（人民图片）

陕西汽车控股集团有限公司重卡总装线现场。

新华社记者 张博文摄

最近，一组卫星遥感影像引发很多人关注：城市停车场，前段时间的“空空荡荡”又变得“一位难求”；外贸生产基地，复工复产带来的能量消耗增加让标记升温的“红区”不断扩大；夜间热门商圈，密集的灯光点亮了整个地图……与两个月前卫星遥感影像对比，人间“烟火气”回来了，一个逐渐恢复生机的中国就在眼前。

防控疫情就是护航经济，稳住经济就是对抗疫情。从商场到码头，从生产车间到电脑机房，经济活动的深度与广度都在进一步回升。工人们忙起来了，街上车子多起来了，机器轰鸣声响起来了。复工达产的背后，是中国经济奋力挺住的那股子韧劲儿，更是中国老百姓向往和创造美好生活的心气儿！

上紧发条，重大项目不耽误

“挽弓当挽强，用箭当用长。”疫情之下，重大项目能否顶住压力稳步推进，关系到经济增长的整体步伐。

4月8日，福建漳州。中石化员工正在针对古雷炼化一体化项目百万吨级乙烯及下游深加工装置紧张地施工。随着4000吨履带吊车一连串精准操作，该项目的核心装置“C—115洗涤塔”最终成功安装到位。

中石化南京工程公司古雷项目副总工程师顾杨斌告诉本报记者，“C—115洗涤塔”高102.3米，筒体直径9.23米，要把这样一个“大家伙”立起来可不容易。

“这是目前全球运行能力最大、直径最大和体积最大的洗涤塔。给这么庞大的设备‘穿衣戴帽’工作量很重，对焊接工作要求很高，组对焊接需将下段就位后垂直度的误差控制在5毫米以内。为确保实现吊装节点目标，公司近120名班组成员已不分昼夜连续作业了20多天。大家都知道，不到最后一刻，放松不得！”顾杨斌说。

作为中石化“百日攻坚创效”行动的一环，该项目将明显增加当地乙烯、聚丙烯等重要化学品产能。在中石化董事长张玉卓看来，这些努力事关公司全年目标任务完成，事关广大员工切身利益，更事关全国的“稳经济”大局。

济南地铁2号线生产路站施工现场一派繁忙：盾构机正向前掘进，旁边传送带把挖出的泥石不停往外传送。指挥室内，工程师们紧盯着屏幕显示的各处施工现场动态，随时作出相应的调度调整。

据相关负责人介绍，这条地铁线全长36.33千米，贯穿济南东西，是山东省2020年重大项目之一，建成后不但可以有效缓解济南东西向交通压力，还将有力助推济南东拓、西进、中优的城市空间发展战略。在地铁建设复工过程中，国家开发银行山东分行向济南地铁2号线等城市轨道交通项目及时发放1亿元复工复产专项贷款，累计提供资金41亿元，有力支持了济南各个轨道交通在建项目全面加快进度。

4月份，全国各地重大工程建设项目复工率基本超过9成。在北京，国家会议中心二期工程总承重达4.65万吨的桁架转换结构成功完成卸载；在浙江，玉环市人民医院改扩建项目施工现场，主楼土方开挖工作已完成65%；在湖北，鄂州机场、荆州机场和改扩建宜昌机场、襄阳机场等重大项目全部复工，各项目均实现工人100%返岗；在新疆，国网新源新疆阜康抽水蓄能电站项目施工人员同时在不同海拔现场“抢工期”……

撸起袖子，大步迈向“满负荷”

重大项目不误工期，各类企业也是开足马力。

有的加班加点，保供稳链——

训练有素的机器人、高速往复的传送带、忙碌不停的流水线工人……近日，在湖北东风襄阳旋压技术有限公司，热火朝天的生产景象随处可见。

作为国内首屈一指的发动机专业皮带轮生产基地，这家公司关联着50余家国内外整机客户，公司在任何一个环节“卡壳”，都可能波及整个发动机产业链条。据公司总经理助理刘军介绍，他们正优先排产独家供货产品、主机客户急需产品和出口产品，争分夺秒把失去的时间追回来、把定好的进度抢回来、把落下的任务补上来，推动复工复产转向满工满产。

“公司安排专人值班，腾出单身公寓供加班人员住宿，包装人员24小时待命。除按订单足额交付外，还每天定时向客户发送库存报表，便于对方充分了解我们的产能储备。”刘军说。

有的因势利导，拓展创新——

一大早，山东青岛山水嘉园小区不少居民就来到楼下“海优禾”智能生鲜柜旁，选购蔬菜、水果等农特产品。手机扫码开柜、智能称重、自动结算，1分钟内，一份新鲜的蔬菜就到手了。据了解，该平台已服务120多万亩农场，覆盖287个品类，涉及粮食、蔬果、水产、肉禽四大领域。

海尔卡奥斯工业互联网平台首席运营官严鹏飞告诉本报记者，早在2月中旬，卡奥斯就推出企业复工增产服务平台，在线提供全员防疫智能管理、在线快捷办公、在线教育、全场景杀菌、疫情数据智能采集、多场景协作机器人等16大复工全场景解决方案。“目前，平台已链接2万多家企业，发布及承接企业需求8700多万件，并成功赋能全国2100多家企业实现疫情防控和复工增产。”

有的追加投资，布局落子——

连日来，宁波信泰科技有限公司里好不热闹！一盘盘加工好的钕铁硼磁铁产品封装打包，准备出运。这些产品，将用于“苹果”手机、平板电脑、笔记本电脑等各类电子产品。

有了金刚钻，不愁瓷器活儿。作为宁波引进的新材料制造企业，信泰科技凭借异形磁铁加工的技术优势，迅速成为业内一匹“黑马”：短短2年间从一个4人技术团队壮大为拥有160名员工、年销售额近亿元的规模企业。眼下，公司不仅满产达产，更主动谋划下一步发展。

信泰科技副总经理许博恒说，受疫情影响，企业下调了增长目标，但今年销售额肯定比去年好。“现在厂房根本不够用，我们最近打了用地报告，计划投资1.25亿元，建一座占地40亩的新工厂，为后续发展积蓄力量。”

多方支持，达产达能在加速

“要在稳的基础上积极进取，在常态化疫情防控中全面推进复工复产达产，恢复正常经济社会秩序，培育壮大新的增长点增长极，牢牢把握发展主动权。”4月17日召开的中共中央政治局会议，再次为中国经济奋力突围明确了方向、提振了信心。

从重大项目到生产车间，从复工复产到满工达产，上下游、产供销、大中小企业纷纷加速恢复生气。工信部数据显示，截至4月14日，全国规上工业企业平均开工率已达99%，人员复岗率达94%。

这个数字，得来不易。

是真金白银的支持——

减税降费方面，财政部、国家税务总局等部门出台了减免增值税的政策，同时提高部分产品的出口退税率、阶段性减免企业社保费；资金支持方面，中国人民银行通过3次降准、再贷款再贴现向金融机构提供了3.55万亿元低成本资金，用于向企业发放低利率贷款；公共服务方面，工信部积极实施中小企业数字化赋能专项行动，发动电商平台，助力中小企业降成本、闯市场。

是细致入微的扶助——

要帮企业转起来、缓过来！吉林在省政府官方网站上推出“企业复工复产政策措施服务指南”专题页面，各类地方性支持政策一键可查、一目了然；广西一口气推出11项政策，初步预计可减轻企业各类负担逾24亿元；河北向改革要动力，正集中清理所有妨碍市场主体经济活动的措施，对违反公平竞争审查标准、影响企业复工复产的坚决予以废除。

在华外企也踩着复工的节奏，忙起来了！

4月初，黄浦江两岸花香四溢。美国亿滋旗下的奥利奥如期在沪宣布推出春季限定新品。亮眼的樱花色外观、清甜的抹茶口味很受欢迎，新品刚上线就被一抢而空。

美国亿滋大中华区总裁范睿思介绍，亿滋的物流供应链和产能已基本恢复。奥利奥等品牌的春季新品正充分利用线上和O2O平台进行发布。“虽然2020开年遇到了突发疫情，但我相信这只是一个短期影响。公司对中国市场的前景充满信心。”范睿思说，亿滋已继续签约参加第三届进博会，期待为中国消费者带来更多新产品。

从复工复产迈向达产达能，中国的新进展牵引着全世界目光。

意大利《24小时太阳报》刊文称，多项经济数据显示，中国的供应链和生产链正重新整合，在疫情防控期间受到严重影响的服务业尤其是餐饮和旅游业，也呈现出复苏迹象。

国际货币基金组织世界经济研究处处长马尔哈·纳布尔认为，中国在防疫的同时统筹做好经济社会发展工作，政策反应迅速，帮助保护受影响的民众、企业和最困难群体，为世界经济稳定作出了积极贡献。

硬道理往往最朴素。中国正在以实践证明：忙起来了，生产生活就有奔头！

(责编：杨曦、孙阳)