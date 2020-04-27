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统计局：3月份工业企业利润降幅收窄 呈现四大积极变化

2020年04月27日09:31  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，3月份，全国规模以上工业企业利润总额同比下降34.9%，降幅比1—2月份收窄3.4个百分点；1—3月份累计利润下降36.7%，降幅比1—2月份收窄1.6个百分点。

国家统计局工业司副司长张卫华分析， 3月份工业企业利润呈现出四方面积极变化：

一是多数行业利润有所改善。3月份，41个工业大类行业中，28个行业利润增速比1—2月份加快或降幅收窄，其中8个行业利润实现增长，比1—2月份增加4个。主要行业中，电子、酒饮料茶制造业利润增速由负转正，由1—2月份分别下降87.0%、21.9%，转为分别增长19.5%、7.5%；煤炭开采、电气机械、化工行业利润分别下降7.6%、28.6%和45.3%，降幅比1—2月份分别收窄38.0、39.6和21.1个百分点。

二是先进制造业利润改善比较明显。3月份，制造业利润同比下降34.6%，降幅比1—2月份收窄8.1个百分点。高技术制造业利润实现增长，同比增长0.5%，1—2月份为下降37.1%；战略性新兴产业利润下降9.1%，降幅收窄30.7个百分点。

三是生活必需品行业利润大幅改善。3月份，农副食品加工行业利润同比增长28.7%，增速比1—2月份加快26.5个百分点；食品制造业利润下降16.4%，降幅收窄17.1个百分点。在此带动下，3月份消费品制造业利润下降8.7%，降幅收窄7.8个百分点

四是私营、小型、外资企业利润降幅不同程度收窄。3月份，私营企业利润同比下降20.1%，降幅比1—2月份收窄16.5个百分点；小型企业利润下降17.0%，降幅收窄23.7个百分点；外商及港澳台商投资企业利润下降38.9%，降幅收窄14.7个百分点。

张卫华表示，同时应当看到，虽然3月份规模以上工业企业利润状况有所改善，但受市场需求尚未完全恢复、企业产品库存上升较多、工业品价格持续回落、成本压力依然较大等多重因素影响，工业企业利润降幅仍然较大，盈利形势仍不容乐观。下阶段，要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，在抓好常态化疫情防控的同时，抓实抓细各项促进经济社会发展的政策措施，积极帮扶企业纾难解困，稳住经济基本盘，促进工业经济平稳运行。

以下为各项分类数据：

1—3月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额2226.7亿元，同比下降45.5%；股份制企业实现利润总额5970.4亿元，下降33.0%；外商及港澳台商投资企业实现利润总额1671.5亿元，下降46.9%；私营企业实现利润总额2344.8亿元，下降29.5%。

1—3月份，采矿业实现利润总额881.4亿元，同比下降27.5%；制造业实现利润总额6079.6亿元，下降38.9%；电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额853.5亿元，下降28.6%。

1—3月份，在41个工业大类行业中，2个行业利润总额同比增加，39个行业减少。主要行业利润情况如下：烟草制品业利润总额同比增长28.5%，农副食品加工业增长11.2%，汽车制造业下降80.2%，化学原料和化学制品制造业下降56.5%，黑色金属冶炼和压延加工业下降55.7%，电气机械和器材制造业下降47.0%，通用设备制造业下降39.9%，纺织业下降38.8%，专用设备制造业下降34.7%，非金属矿物制品业下降34.0%，电力、热力生产和供应业下降30.7%，有色金属冶炼和压延加工业下降30.2%，煤炭开采和洗选业下降29.9%，石油和天然气开采业下降20.1%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降12.0%，石油、煤炭及其他燃料加工业由上年同期盈利转为亏损。

1—3月份，规模以上工业企业实现营业收入19.86万亿元，同比下降15.1%；发生营业成本16.83万亿元，下降14.6%；营业收入利润率为3.94%，同比降低1.34个百分点。

3月末，规模以上工业企业资产总计116.57万亿元，同比增长6.2%；负债合计66.00万亿元，增长5.4%；所有者权益合计50.57万亿元，增长7.3%；资产负债率为56.6%，同比降低0.4个百分点。

3月末，规模以上工业企业应收账款14.04万亿元，同比增长7.3%；产成品存货43829.7亿元，增长14.9%。

1—3月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为84.76元，同比增加0.49元；每百元营业收入中的费用为9.58元，同比增加0.68元。

3月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为68.6元，同比减少17.2元；人均营业收入为113.4万元，同比减少13.5万元；产成品存货周转天数为23.1天，同比增加5.5天；应收账款平均回收期为63.1天，同比增加14.3天。

3月份，规模以上工业企业实现利润总额3706.6亿元，同比下降34.9%。

(责编：杨曦、孙阳)
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