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全球19个港口联合声明：保持港口开放 确保海上贸易畅通无阻

2020年04月27日12:09  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月27日电 （记者乔雪峰）海运承担着全球80%以上货物的贸易运输。港口是国际海运的交接点，发挥着至关重要的物流服务和商业功能。

近日，在港口管理机构圆桌会议（PAR）局长级别的视频会议上，中国上海港、宁波舟山港、广州港在内的全球19个港口联合发表声明，呼吁全球各大港口尽可能保持港口开放，，帮助稳定世界贸易并做好海港疫情防控。

声明指出，各大港口要建立开放的沟通渠道，促进更密切的协作，以便各港口和海事当局能够分享抗击新冠肺炎的经验并交流信息，同时保障海上贸易的畅通无阻；继续根据各国国情采取最佳做法，包括对航运界的防范措施、对岸上人员和船员的建议和协助、货物的安全处理以及对新冠肺炎案例的处理措施；保持全球供应链和贸易、货物流通，商船可以继续停靠在码头进行货物作业。

PAR成员认为，新冠肺炎疫情对包括全球贸易在内的多个方面产生深远影响。“在全球共同对抗新冠肺炎的过程中，港口和海运部门在保持贸易流通畅通方面发挥着至关重要的作用。”

国际海事组织(IMO)曾发表声明并对全球航运业应对新冠肺炎疫情出具指导意见，以积极应对疫情对航运业影响。对此，PAR表示，我们认同国际海事组织（IMO）最近发表的声明，并强调必须尽量减少对海上贸易和航运活动的干扰，以便重要货物，特别是必需品和基本医疗用品，能够继续在世界不同区域无障碍流通。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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