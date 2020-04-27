民航局提八个方面要求民航管理全过程“过紧日子”

人民网北京4月27日电 （记者乔雪峰） 4月24日，民航局下发《关于在民航工作中全面贯彻落实“过紧日子”要求的通知》，提出严控人员经费和公用经费、发挥政策资金保障作用等八个方面要求，在全系统深入贯彻2020年全国民航工作会议精神，将“过紧日子”要求落实到民航管理的全过程，统筹做好疫情防控和安全发展工作。

《通知》指出，受疫情影响，我国经济下行压力加大，财政收入大幅下滑，民航业平稳运行和安全生产面临较大资金保障缺口。面对严峻的收支形势，民航各级领导干部要充分认识落实“过紧日子”要求的重大意义，切实提高政治站位、保持清醒认识，增强底线思维和忧患意识，不折不扣将“过紧日子”要求贯彻落实到民航工作的全过程和各方面，勤俭办一切事业。

《通知》对各单位严控人员经费和公用经费提出明确要求，除增编增人和国家统一改革要求外，财政补助的事业单位（含民航局补助的事业单位）一律不安排增加人员经费的预算。只减不增严格控制“三公经费”。严格控制会议和培训数量、时间和规模，严禁以培训名义召开会议。坚持从严从紧安排公务活动，总量控制，科学制定支出标准，努力降低运行成本。

《通知》要求，民航各单位要切实发挥政策、资金的保障作用，积极落实免征航空公司应缴纳的民航发展基金、执行重大运输飞行保障任务和国际客货航班等支持和补贴政策，落实落细机场、空管等降费减负措施；加大对机场、空管等重点基础设施建设投入，加强民航安全关键领域能力建设，鼓励机场、航行新技术推广应用，统筹推进疫情防控和行业持续安全发展。要精打细算编制预算，加强支出事项必要性、合理性审核，保障重点项目支出，压减一般支出，严格控制新增项目，加强项目评审，全面清理盘活存量资金，开源节流，守好“钱袋子”，防止大手大脚花钱。

民航局还对做好强化绩效管理、规范资产全流程管理、严格政府采购管理等工作提出了具体要求。要求各单位以绩效管理为抓手不断深化预算改革，推动民航财政财务资源合理配置、高效使用，持续优化绩效管理指标体系，加强绩效监控和绩效评价结果应用，做到花钱必问效；严把资产入口关，严格新增资产配置管理，规范出租出借、对外投资、资产处置行为，加强资产收益监督管理，围绕企业战略定位和发展目标，推动国有资本合理流动；建立健全政府采购制度体系，推动具有行业特色、通用性强、采购规模较大的空管等设施设备集中采购，充分发挥规模优势，节约采购成本，加大政府采购对脱贫攻坚的支持力度。

《通知》要求，各单位要加强审计监督，自觉开展内部监督，主动配合外部监督，找准监督工作的着力点和突破口，更加注重落实“过紧日子”要求。推动审计关口前移，突出抓好审计问题整改，压实整改责任，强化督查督办，形成持续监督，确保“过紧日子”要求落到实处。

《通知》强调，各单位要加强对落实“过紧日子”要求的组织领导，领导干部率先垂范，发挥示范引领作用。要完善预算管理、财务收支、资产管理、政府采购、审计监督等制度体系，建立健全长效机制，将“过紧日子”的要求贯穿民航管理全过程。 为做好疫情防控，帮助企业渡过难关，民航局会同财政部先后出台了包括免征航空公司应缴纳的民航发展基金、对疫情期间执行重大运输飞行任务给予资金支持等在内的一揽子补贴支持政策，集中财力用于“保安全运行、保应急运输、保风险可控、保精细施策”，促进行业平稳健康发展。

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